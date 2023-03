Vlada od ustavnega sodišča pričakuje čim hitrejšo presojo ustavnosti zakona o RTVS

Vlada od ustavnega sodišča pričakuje pospešeno vsebinsko presojo v postopku za oceno ustavnosti novele zakona o Radioteleviziji Slovenija (RTVS). V stališču je vlada izpostavila, da objektivne okoliščine potrjujejo izjemno pomembnost čim hitrejše presoje. Stavkovni odbor novinarskih sindikatov Radiotelevizije Slovenija je medtem na seji soglasno sprejel sklep o zaostritvi stavkovnih aktivnosti, stavkovni dan s prekinitvijo dela bo 4. aprila, so sporočili.

Vlada je v sprejetem sklepu spomnila, da je ustavno sodišče v odločbi, s katero je zadržalo izvajanje nekaterih določb zakona, sklenilo, da bo zadevo obravnavalo absolutno prednostno in takoj nadaljevalo vsebinsko presojo. Ob tem vlada ustavno sodišče obvešča, "da identificira objektivne okoliščine, ki z vidika zagotovitve funkcioniranja zavoda in doseganja namena, za katerega je bil ustanovljen, dodatno potrjujejo izjemno pomembnost odločitve sodišča o pospešeni vsebinski presoji". Ustavno sodišče sicer te točke doslej še ni uvrstilo na dnevni red seje. So pa na sodišču dobili tudi več pobud za javno obravnavo v tej zadevi, a na ministrstvu za kulturo z odločitvijo, ali in kdaj bo ustavno razpisalo javno obravnavo, kot so pojasnili, še niso seznanjeni.

icon-expand RTV Slovenija FOTO: Luka Kotnik

Ustavno sodišče je sicer februarja začasno zadržalo izvrševanje dela 23. člena ter 24. in 25. člena novele zakona o RTVS, ki govorijo o konstituiranju novega sveta zavoda, oblikovanju novega statuta in imenovanju predsednika in članov uprave, vsebinsko pa o ustavnosti novele še ni odločilo. Zato spremembe pri vodenju in upravljanju javnega zavoda še ne morejo biti uveljavljene. Medtem se v javnosti pojavljajo očitki, da vodstvo zavoda, ki ima mandat vršilcev dolžnosti, sprejema sporne odločitve in deluje v škodo javne radiotelevizije. Novinarji RTVS napovedali stavkovni dan za 4. april Pogajanja z delodajalcem so namreč januarja zastala že po prvem sestanku in niso prinesla nobenih novih rešitev ali sprejemljivih ponudb, vodstvo pa se po mnenju stavkovnega odbora pogajanjem in socialnemu dialogu z novinarskimi sindikati na Radioteleviziji Slovenija (RTVS) izogiba, obenem pa dodatno zaostruje razmere v zavodu, slabša delovne pogoje, ruši profesionalne in programske standarde ter poglablja pritiske na avtonomijo novinarskega dela.

icon-expand RTV Slovenija FOTO: Luka Kotnik