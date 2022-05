Novinarji RTVS zaradi nezadovoljstva z vodstvom v opozorilno stavko

Koordinacija novinarskih sindikatov Radiotelevizije Slovenija (RTVS) in Sindikat novinarjev Slovenije, ki sta vodstvu napovedala začetek stavke 13. maja, menita, da sta resno ogrožena obstoj javne RTV in status zaposlenih. Kot so navedli v sindikatu novinarjev, bo stavka v ponedeljek opozorilna, kar pomeni, da bodo novinarji in ustvarjalci na zavodu delali, program pa bo v pretežni meri namenjen stavkovnim zahtevam, izpostavljanju pomena javne RTV in avtonomnega novinarstva.

Stavkali bodo do izpolnitve stavkovnih zahtev, ki so novinarska, uredniška in institucionalno avtonomija, dogovor o kadrovski politiki in pogajanja o dvigu najnižjih plač na RTVS in vzpostavitev socialnega dialoga. Poleg tega menijo, da mora biti stavka plačana.

V primeru nesklenjenega sporazuma zahteva po odstopih

Kot posebne stavkovne zahteve navajajo umik predlaganih sprememb statuta zavoda, h katerim je programski svet zavoda že dal soglasje, nadzorni svet pa naj bi jih sprejel v sredo. V skladu z njimi bi uredništvo za televizijski informativni program razdelili na dve enoti, tako da bi ga imel tako prvi kot drugi program. Poleg tega se zavzemajo za izpolnitev še neuresničenih zavez vlade o financiranju zavoda na podlagi sporazuma o reševanju stavkovnih zahtev iz leta 2018.

Če sporazum o razreševanju stavkovnih zahtev ne bo sklenjen do 30. maja, zahtevajo odstop generalnega direktorja RTVS Andreja Graha Whatmougha, odgovorne urednice informativnega programa Televizije Slovenija Jadranke Rebernik, v. d. urednika uredništva za nove medije v Multimedijskem centru (MMC) RTVS Igorja Pirkoviča in predsednika programskega sveta RTVS Petra Gregorčiča.