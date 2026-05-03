Društvo novinarjev Slovenije ob letošnjem 3. maju opozarja, da so razmere v novinarstvu vse zahtevnejše. Grožnje z odpovedmi, naraščajoči politični pritiski in finančno izčrpana uredništva postajajo stalnica. Kljub temu v društvu poudarjajo, da je vztrajanje nujno, saj brez profesionalnega in odgovornega novinarstva ni demokratičnega nadzora nad oblastjo. Članica upravnega odbora Društva novinarjev Slovenije Anja Intihar je opozorila, da visoko zastavljene obljube o prenovi medijske zakonodaje niso prinesle izboljšanja vsakdanjih delovnih pogojev. Po njenem mnenju oblast prepogosto posega po finančnih pritiskih, revna uredništva pa so lažje vodljiva in bolj ranljiva. Bitk za novinarsko avtonomijo je vse več, iz njih pa novinarji vedno redkeje izidejo kot zmagovalci, še posebej ob političnih napovedih o ukinitvi RTV-prispevka in zmanjševanju javne podpore medijem. Kljub temu Intiharjeva poudarja, da je odgovor na vprašanje, ali je vredno vztrajati, jasen: da. Zaupanje v medije je mogoče graditi z natančnim preverjanjem informacij, profesionalnimi standardi in etičnim poročanjem, tudi v času, ko kakovost pogosto izpodrivajo hitrost, lov na klike in uporaba umetne inteligence. "Novinarji smo zmotljivi in prav bi bilo, da bi si to večkrat priznali," je pozvala. Hkrati je izpostavila, da se nam ne piše dobro brez profesionalnih in kakovostnih novinark in novinarjev ter brez lokalnih medijev.

Slovenija je letos na lestvici svobode medijev mednarodne organizacije Novinarji brez meja zasedla 36. mesto. Čeprav je izgubila nekaj točk in tri mesta, so v organizaciji spomnili, da so pretekle zakonodajne spremembe, vključno s prenosom evropskega akta o svobodi medijev, ter dodatna sredstva za Radiotelevizijo Slovenija v prejšnjem letu prispevali k opaznemu izboljšanju. Po drugi strani pa zakon proti strateškim tožbam (SLAPP) v praksi še ne daje vidnih rezultatov. Letošnji svetovni dan svobode medijev v Sloveniji poteka tudi v znamenju uveljavljanja novega zakona o medijih. Z majem so se začele uporabljati določbe o presoji koncentracij na medijskem trgu, ki prepovedujejo združevanja, ki bi bistveno omejevala pluralnost ali uredniško neodvisnost. Zakon predvideva tudi večjo preglednost lastništva in javnega financiranja medijev ter različne oblike državne pomoči, namenjene stabilizaciji novinarskega dela. A prihodnost ostaja negotova. Del političnega prostora že napoveduje reze v podporo medijem in drugačno smer medijske politike po volitvah. To vzbuja skrb tako med novinarji kot med strokovnjaki, ki opozarjajo, da je slovensko novinarstvo že več let sistematično podhranjeno in vse bolj odvisno od javnih sredstev. Ministrica za kulturo Asta Vrečko je v poslanici opozorila na razkrajanje novinarskega poklica zaradi prekarizacije, nizkih plač in kapitalskih pritiskov ter poudarila, da novinarstvo ni zgolj tržna dejavnost, temveč temeljna demokratična infrastruktura. Opozorila je tudi na nevarnosti digitalnih platform in "digitalnega fevdalizma", ki novinarsko delo potiskajo v ozadje.

Asta Vrečko FOTO: Damjan Žibert