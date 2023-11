Novinarji Večera proti selitvi, Arsenovič v tem ne vidi nič spornega

"Večer je nacionalni, regionalni in lokalni medij in ima Maribor v svojem bistvu. Visoko profesionalni in neodvisni novinarji, ki pokrivamo teme v mestu, bi bili s selitvijo izpostavljeni dvomom o verodostojnosti, kar je nedopustno," so zapisali v peticiji, ki jo je doslej podpisalo že več kot 600 ljudi.

Selitev v prostore Galerije Gosposka je po njihovem mnenju nedopustna prvič zato, ker je zgradba, v kateri deluje uredništvo Večera, neločljivo povezana z mariborsko in slovensko medijsko krajino, drugič pa zato, ker so prostori, v katere jih nameravajo preseliti, v lasti aktualnega župana.

Kot je povedal predstavnik zaposlenih Rok Kajzer , so trdno prepričani, da bodo negativne posledice predlagane selitve za njihovo medijsko hišo bistveno večje od pričakovanega prihranka in zmanjšanja stroškov.

Zaposleni v mariborski medijski hiši Večer so prejšnji teden javnost opozorili, da je predlagana selitev Večera iz sedanje zgradbe, ki sta jo prejšnja lastnika pred časom prodala, v prostore, ki so v lasti župana, "absolutno nesprejemljiva" , saj bi pomenila "nepopravljiv udarec za uredniško neodvisnost in kredibilnost" .

Za Arsenoviča selitev Večera v njegove prostore ni sporna

Župan Saša Arsenovič je povedal, da je podpisovanje peticij in protestne shode v demokratični družbi potrebno pozdraviti, saj ima vsak pravico so svojega mnenja. Dejstvo pa je, je dejal, da časopisna hiša Večer, katerega naročnik je tudi sam že desetletja ter je gotovo vplivala na razvoj mesta in njega samega, že nekaj let ni lastnica sedanjega objekta in se njen status zaradi tega v ničemer ne spreminja.

"Zdaj so bili najemniki pri osebi X, v prihodnje pa bodo najemniki pri osebi Y. Sicer res gre za nekoliko čudno situacijo, v kakršni še nismo bili, a tudi naš mandat je nekoliko drugačen, ker je politik nekdo, ki ni karierni politik iz študentskih časov, pač pa nekdo, ki je v življenju že nekaj ustvaril," je dejal župan.

Ob tem je spomnil, da gre pri Galeriji Gosposka za objekt, ki so ga revitalizirali že leta 2004 in je že od takrat namenjen oddajanju v poslovne namene. Po njegovem velja pravilo ponudbe in povpraševanja in če je bil na strani bodočih najemnikov izražen interes in želja po optimizaciji stroškov tudi za lažjo ohranitev poslovanja Večera, v tem ne vidi ničesar napačnega.

"Tudi doslej nisem vstopal ali kako drugače ravnal v katerihkoli drugih prostorih svojih najemnikov, ki jih je bilo v 20. letih verjetno že več deset, med njimi tudi mednarodno priznana podjetja. Verjamem, da bodo novinarji pisali avtonomno in neodvisno še naprej, je pa potrebno ločiti kapital in upravljanje od zaposlitve," je dejal Arsenovič.

Prepričan je, da vsak novinar zase najbolje ve, ali je avtonomen in neodvisen, pri tem pa prostor s tem, kaj piše in kako piše, nima nobene zveze. Mariborčane je pozval, da v teh težkih časih za vse medije, postanejo naročniki, če to še niso, pri tem pa je prepričan, da se bodo o tem odločali na podlagi vsebin, ki jih pišejo novinarji, nikakor pa ne tega, kje novinarji sedijo.

"Že zdaj sedijo v hiši, ki ni njihova, tako da sta ta peticija in shod vsaj tri ali štiri leta prepozna," je še dejal.

Na vprašanje, ali dejansko namerava vstopiti tudi v lastništvo Večera, je dejal, da gre za nekaj podobnega kot v času govoric, da bo kupil gostinski objekt na desnem bregu Drave pri novi Splavarski brvi, medtem ko se je mesto o tem pogovarjalo, pa je hišo kupil avstrijski kapital. Zagotovil je, da nima namena postati lastnik večera in priznal, da je to bila ena od poslovnih priložnosti pred desetimi leti, ko sta z bratom prodala podjetje S.Oliver, a se zaradi nepoznavanja medijskega posla projekta raje niso lotili.