Novinarka prijavila spolno nadlegovanje urednika, vodstvo TVS ga vrača na delovno mesto

Dolgoletna novinarka RTV Slovenija naj bi zaradi domnevnega spolnega nadlegovanja zoper urednika TV Dnevnika na Policijo podala prijavo. Da preverjajo razloge za sum morebitnih kaznivih dejanj, so pred dnevi za medije potrdili tudi na Policiji. V četrtek naj bi tako na sedežu medijske hiše opravili več pogovorov z zaposlenimi. Direktor TV Slovenija Uroš Urbanija pa naj bi medtem napovedal, da bo zaradi šikaniranja urednika na Policijo podal protiprijavo. V odgovoru na novinarska vprašanja nam je odgovoril, da primera zaradi občutljivosti tematike ne more in ne sme komentirati.

icon-expand RTV Slovenija FOTO: Luka Kotnik Zaposleni na RTV Slovenija naj bi že dlje časa opozarjali na neprimerno in agresivno vedenje domnevnega storilca. Zoper urednika TV Slovenija J. E. pa naj bi zdaj na Policijo prišla tudi prijava. Dolgoletna novinarka RTVS ga je namreč prijavila zaradi domnevnega spolnega nadlegovanja. Da na podlagi podane prijave preverjajo razloge za sum morebitnih kaznivih dejanj, so pred dnevi za medije potrdili tudi na PU Ljubljana. V četrtek naj bi tako na medijski hiši opravili tudi več intervjujev z zaposlenimi, je sporočil aktiv novinarjev Informativnega programa. Na Policiji so nam sporočili, da nam bodo v prihodnjih dneh zagotovili tudi podrobnejše odgovore. Kako pa so ob prijavi postopali na RTV Slovenija? Domnevni storilec naj bi po prijavi odprl bolniški stalež, a se zdaj vrača na delovno mesto. Z delom naj bi tako znova pričel v soboto, dasiravno naj bi več zaposlenih odgovorno urednico Informativnega programa Jadranko Rebernik opozorilo, da bi lahko prišlo do stika med prijaviteljico in domnevnim storilcem. Skrb je izrazil tudi aktiv novinarjev Informativnega programa. Delodajalec mora sprejeti ukrepe za preprečevanje, odpravljanje in obvladovanje primerov nasilja, trpinčenja, nadlegovanja in drugih oblik psihosocialnega tveganja na delovnih mestih, ki lahko ogrozijo zdravje delavcev (24. člen Zakona o varnosti in zdravju pri delu). 24. člen Zakona o varnosti in zdravju pri delu sicer določa, da mora delodajalec sprejeti ukrepe za preprečevanje, odpravljanje in obvladovanje primerov nasilja, trpinčenja, nadlegovanja in drugih oblik psihosocialnega tveganja na delovnih mestih, ki lahko ogrozijo zdravje delavcev. A direktor TV Slovenija Uroš Urbanija naj bi naredil ravno nasprotno. Pooblaščenko za mobing naj bi prosil, naj proti avtorjem zapisa Aktiva novinarjev zaradi šikaniranja sproži postopke. Zaradi slednjega naj bi napovedal, da bo na Policijo podal tudi prijavo. Za komentar smo prosili Urbanijo, ki pa nam je odgovoril, da primera zaradi občutljivosti tematike ne more in ne sme komentirati.