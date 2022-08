S prihodom v studio podprli voditelja, sindikati zahtevajo razrešitev Urbanije

"Moram priznati, da sem zelo žalosten in nisem vajen vodenja zavoda, podjetja ali kakršnekoli organizacije na tak način. Bi si želel, da bi se vodstvo sestalo z zaposlenimi in pojasnilo razmere, v katerih smo se znašli," pravi Kranjc. Tako pa vodstvo z zaposlenimi komunicira predvsem prek sporočil za javnost, pojasnjuje.

Glede na odzive na družbenih omrežjih je sicer javnost protest sprejela pozitivno. Da je opravičilo vodstva dobrodošlo, a da bi se morali opravičiti za svoja ravnanja, meni profesor novinarstva Marko Milosavljević : " Rezultati so izjemno slabi, tako ko gre za gledanost TV SLO, za oceno kredibilnosti in za obiskanost spletne strani MMC."

Novinarski sindikati RTV-ja pozivajo k razrešitvi Urbanije

V Koordinaciji novinarskih sindikatov Radiotelevizije Slovenija (RTV SLO) in Sindikatu novinarjev TV Slovenija so na generalnega direktorja RTV SLO Andreja Graha Whatmougha zaradi pritiskov in groženj voditelju Sašu Krajncu in urednici Vesni Pfeiffer naslovili poziv, da začne postopek razrešitve direktorja televizije Uroša Urbanije.

V novinarskih sindikatih menijo, da so za razrešitev Urbanije izpolnjeni pogoji po 54. členu statuta RTV Slovenija, so zapisali v sporočilu za javnost, ki ga povzema STA.

V novinarskih sindikatih navajajo, da so seznanjeni z neformalnim ravnanjem direktorja TV Slovenija Uroša Urbanije. Menijo, da je Urbanija brez utemeljenih razlogov in protipravno zastraševal ter z disciplinskim postopkom grozil novinarju in voditelju Dnevnika Saši Krajncu in dnevni urednici Dnevnika Vesni Pfeiffer ter ju neupravičeno diskreditiral tudi z možnostjo prerazporejanja na druge delovne zadolžitve, so zapisali.

Po pregledu dogodkov, dokumentov v zvezi z njimi in pričevanju novinarjev ter pravnem pregledu možnih in dejanskih kršitev delovno-pravnih in medijskih predpisov, ki da jih je z neformalnim ravnanjem storil direktor TV SLO, zahtevajo, da v prilogi obrazložena in podobna ravnanja Urbanije ter zlorabo položaja in pooblastil direktorja TV SLO v skladu s svojimi zakonskimi pristojnostmi generalni direktor RTV-ja nemudoma prepreči, so zapisali.

V novinarskih sindikatih so prepričani, da novinarja nista storila nič narobe, kvečjemu sta dosledno sledila profesionalnim in programskim standardom. Neutemeljene grožnje z disciplinskim postopkom proti novinarjema pa razumejo kot nadaljevanje pritiskov na novinarsko in uredniško avtonomijo, ki se od imenovanja Urbanije za direktorja TVS še stopnjujejo, so zapisali.