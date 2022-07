Novinarski sindikati zavračajo navedbe vodstva RTVS o številu stavkajočih

Stavkovni odbor je po njihovih pojasnilih stavko pripravil in jo vodi v skladu z določbami zakona o stavki. Koordinacija, reprezentativna za poklic novinarja in dejavnost radiodifuzije, je mandat za organiziranje stavke pridobila z glasovanjem o stavki. Zanjo se je 10. maja izreklo 62 odstotkov njenega članstva. Koordinacija se je zato 13. maja preoblikovala v stavkovni odbor in podelila mandat za izvedbo stavke generalnemu vodstvu stavkovnega odbora kot zastopniku številnejšega in širšega stavkovnega odbora.

Generalni direktor po njihovih besedah zaradi nepoznavanja zakona enači stavkovni odbor s številom stavkajočih v zavodu.

Kot so dodali, bodo nekateri pogoji, ki so si jih stavkajoči zastavili za zaključek stavke, v primeru sprejetja vladne novele zakona o RTVS sicer izpolnjeni. Že zdaj pa ugotavljajo, da ne bodo izpolnjeni cilji stavkovne napovedi in stavkovnega sporazuma, kot so zahtevana ureditev socialnega dialoga, dogovor o kadrovski politiki in spremembe v notranji ureditvi uredniške in novinarske avtonomije. Glede na to bodo vztrajali pri stavki, dokler ne sklenejo stavkovnega sporazuma.