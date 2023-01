Novo ambulanto za osebe brez zdravnika v ZD Polje v štirih urah obiskalo 29 ljudi

V t. i. ambulanti za neopredeljene zavarovane osebe prednostno opredeljujejo paciente, ki so v enoti Moste-Polje imeli nazadnje izbranega osebnega zdravnika in imajo v tej enoti tudi svojo zdravstveno dokumentacijo.

Prva ambulanta za paciente brez izbranega zdravnika v enoti Polje ob ponedeljkih in torkih deluje od 7. do 11. ure, ob četrtih od 14.30 do 18.30, ob petkih in sobotah pa od 7. do 13. ure.

Popoldne je vrata odprla tudi prva ambulanta za osebe brez izbranega zdravnika v enoti Bežigrad Zdravstvenega doma (ZD) Ljubljana. Ambulanta bo ob ponedeljkih izmenično delovala od 14. do 18. ure oz. od 7.30 do 11.30, ob torkih in petkih od 14. do 18. ure, ob sredah in četrtkih pa od 7.30 do 11.30.

V ZD Ljubljana so ob tem spomnili, da sta prvi ambulanti za osebe brez izbranega zdravnika v ZD Ljubljana pred dvema tednoma začeli delovati v ZD Rudnik. V prvih desetih dneh so v prvi ambulanti opravili okoli 400, v drugi pa okoli 360 pregledov. V vsaki ambulanti se je opredelilo okoli 200 pacientov.

V prejšnjem tednu sta začeli delovati dve ambulanti v ZD Šiška, v katerih se je v prvem tednu opredelilo približno 150 ljudi. Vsaka ambulanta na dan obravnava okoli 15 ljudi, odvisno od obsega težav, in opravi približno pet do deset kratkih obravnav, ki so namenjene izdajanju receptov, napotnic in drugim nalogam.

Vzpostavljeno imajo tudi ambulanto, kjer medicinske sestre in zdravstveni administratorji odgovarjajo na vprašanja pacientov in jih usmerjajo.

Ob tem so spomnili, da v enotah Šiška, Bežigrad in Fužine še vedno delujejo ambulante za osebe, ki so v teh enotah izgubile izbranega osebnega zdravnika, ki delujejo že več mesecev ločeno od ambulant, ki jih je uvedlo ministrstvo za zdravje.