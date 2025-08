Novo avtobusno postajališče: 'O tem nismo bili obveščeni'

Prebivalci Lozic v občini Vipava so čez noč dobili novo avtobusno postajališče sredi državne ceste čez Rebernice. Začrtali so jo sredi voznega pasu v bližini dveh križišč in le 130 metrov od že obstoječe zidane avtobusne postaje. Domačini so šokirani, še toliko bolj, ker se z 17. avgustom na to staro cesto zaradi obnove vipavske hitre ceste in nameščanja protivetrne zaščite za 100 dni preusmerja ves promet, razen tovornega tranzitnega.