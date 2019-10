Začela se je gradnja 498 stanovanj, do leta 2025 jih želijo ponuditi 10.000

Nova soseska bo zasnovana tako, da si bodo od severa proti jugu sledili pasovi grajenega ter notranji pasovi za peš poti in kolesarski promet. Večstanovanjski objekti bodo samostojni in manjših dimenzij (vila bloki), ob Poti Rdečega križa pa bodo sosesko zaključili vzdolžni bloki. V podzemni garaži pod objekti bo 522 parkirnih mest.

Zdaj je seveda še preuranjeno govoriti o ceni, a po besedah direktorja Stanovanjskega sklada RS Črtomirja Remca si želijo, da najemina ne bi presegala šest do osem evrov na kvadratni meter. Preračunano: od 180 do 240 evrov za najmanjša in od 480 do 640 evrov za največja.

Okoli polovico denarja bodo zagotovili iz 50-milijonskega posojila, ki ga je sklad najel pri Razvojni banki Sveta Evrope (CEB). S posojilom je predvidena gradnja skupno 800 stanovanj, poleg 498 v soseski Novo Brdo še okoli 100 v skupnosti za mlade na Gerbičevi v Ljubljani ter okoli 200 v soseski Pod Pekrsko gorco v Mariboru. Skupaj s še okoli 500 stanovanj, ki jih republiški sklad gradi skupaj z občinskimi stanovanjskimi skladi, in 200 stanovanji, ki jih bo sklad kupil na trgu, je v dveh do dveh letih in pol tako pričakovati 1500 novih najemnih stanovanj.

Stanovanja bodo v 18 objektih, gradili jih bodo v dveh sklopih. V prvem, ki ga bo gradil konzorcij Gorenjska gradbena družba, Kolektor Koling in GP Krk, bo 307 stanovanj, v drugem, ki ga bosta gradila CGP in SGP Graditelj, pa 191 stanovanj, od tega 25 oskrbovanih.

To je kamen v mozaiku, ki ga začenjamo sestavljati - novi stanovanjski politiki države, da bomo zagotovili najemniška stanovanja, uredili najemniški trg ter zagotovili to, kar ljudje od države in občin pričakujejo.

Koalicija se je zavezala sredstva za stanovanjsko politiko do konca mandata zvišati na 0,4 odstotka bruto domačega proizvoda oz. na okoli 200 milijonov evrov. Minister za okolje in prostor Simon Zajc verjame, da bodo do tega zneska prišli, se bodo pa vanj vštevali različni viri, med drugim sredstva podnebnega sklada za trajnostno gradnjo in prenos zemljišč z Družbe za upravljanje terjatev bank (DUTB) na stanovanjski sklad.

Sklad se medtem že pripravlja na gradnjo drugega paketa 1500 stanovanj, in sicer bo po okoli 400 stanovanj v Podutiku v Ljubljani (na zemljišču, ki ga bodo prenesli z DUTB) in na Pobrežju v Mariboru, 40 stanovanj je načrtovanih na Dolgem mostu v Ljubljani, stanovanja so predvidena tudi v Kranju, v Ivančni gorici in Lukovici, je povedal Remec.

Gradi tudi mestni stanovanjski sklad

Na območju bo 174 najemnih stanovanj postavil tudi stanovanjski sklad Mestne občine Ljubljana. Gradnja teh že poteka, končana bo predvidoma v 14 mesecih, je povedal ljubljanski župan Zoran Janković. "Vesel sem, da se Brdo razvija," je dejal, pri tem pa izpostavil, da je za bližnjo trgovino okoli 20.000 kvadratnih metrov veliko zemljišče v lasti občine, ki je rezervirano za novo šolo z 18 oddelki, če bodo zaradi novih stanovalcev potrebe za to.