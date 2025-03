Novo dvojno pakiranje kock kvasa Fala za še več slastne peke

Ni lepšega kot vonj sveže pečenega kruha ali sladkega peciva, ki napolni dom in pričara toplino domačnosti. Prav vsaka kvašena dobrota se začne z dobro sestavino – in pri peki je to zanesljiv kvas. Domačih kvašenih dobrot in kruha si zagotovo ne moremo predstavljati brez svežega ali suhega kvasa Fala.