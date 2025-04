Novo hit mesto za vikend oddih: Vrhunska kava in pogled, ki jemlje dih!

Predstavljajte si to – pomladni vetrič, sonce skozi vetrobransko steklo, vi pa se počasi približujete predoru Učka. Ne glede na to, ali se vračate z nepozabnega vikenda v Istri ali šele začenjate novo avanturo, obstaja eno mesto, kjer se preprosto morate ustaviti. Tik ob vstopu v predor Učka z vzhodne strani je INA odprla svojo najsodobnejšo maloprodajno lokacijo – ne le bencinsko postajo, temveč pravo oazo za popotnike.

Poleg vrhunske hrane, pijače, razgleda in sprostitve ta postaja ponuja tudi najboljše za vaš avtomobil – goriva INA Class Plus in Class Plus Premium, ki zagotavljajo vrhunske zmogljivosti in največjo učinkovitost, saj vemo, da je kakovost goriva ključna za varno in prijetno potovanje.

S pogledom, ki jemlje dih, je to popolna lokacija za kratek postanek in uživanje v vrhunski ponudbi Fresh Cornerja. Nahaja se na lokaciji, ki ponuja izjemno panoramo Kvarnerja, in nudi občutek prostornosti in svobode. Ure in ure bi lahko sedeli in preprosto opazovali daljavo, vpijali mir in lepoto morja, oddaljenih otokov in neba, ki se zliva z obzorjem. In vse to brez hrupa avtomobilov, saj je postaja odlično umeščena, da nudi občutek miru in sprostitve.