Novo interaktivno doživetje Mojster Plečnik ekskluzivno odpira javnosti doslej nedostopne prostore

Ob bližajoči se 150. obletnici rojstva najpomembnejšega slovenskega arhitekta so v Turizmu Ljubljana zasnovali novo butično doživetje Unescove Ljubljane, ki obiskovalcem z aktivnim vključevanjem, posebnimi animacijami in uporabo tehnologij prihodnosti razkrije Plečnikov skriti svet.

icon-expand

Doživljajsko vodenje Mojster Plečnik je zaokroženo potovanje po sledeh Plečnikovih načrtov in vizij, tako po kopnem kot po reki. Namenjeno je domačim in tujim gostom, ki pričakujejo kakovostno in drugačno vsebino, zato ustvarjalci pri njegovem oblikovanju niso sprejemali kompromisov. »Mnoge prostore, ki so sicer zaprti za javnost, smo odprli povsem ekskluzivno, samo za doživetje Mojstra Plečnika, da si ga bodo obiskovalci za vedno zapomnili,« pravi mag. Petra Stušek, direktorica Turizma Ljubljana. Po poti mojstrskega uma Doživetje poteka v manjši skupini udeležencev, ki jih posebej izučen vodnik peš popelje po poti, ki jo je arhitekt postopoma preoblikoval po svojem povratku z Dunaja, saj se mu ni zdela dovolj privlačna za dnevne sprehode. Obiskovalci se tako podajo od središča mesta do arhitektovega doma in ob tem spoznavajo Plečnikov opus – od bolj znanih arhitekturnih rešitev, kot so Tromostovje, tržnice, Narodna in univerzitetna knjižnica, pa do manj znanih prostorov, kot so Gimnazija Jožeta Plečnika, Šance na grajskem griču, Kiosk in Peklensko dvorišče. Zavijejo tudi v skrite in manj znane prostore Mojstra ter pot zaokrožijo z vožnjo po Ljubljanici, obiskom Plečnikove hiše in piknikom na njenem vrtu (v zimskem času pa v hiši).

icon-expand

Vseskozi vodniki zgodbo spletajo iz anekdot, zapisov, zgodb in dogodkov mojstrovega življenja, doživetje pa nadgradijo s posebnimi animacijami, kot so seznanitev z nenapisanim pravilom glede barve garderobe arhitektov, vrnitev v srednjo šolo, preizkus na učni uri v Plečnikovem kabinetu na Fakulteti za arhitekturo in pitje njemu ljube kave. Poseben del doživetja je tudi virtualna izkušnja v Plečnikovi hiši, kjer se obiskovalci virtualno sprehodijo po prostorih, kot sta Velika čitalnica in stopnišče Narodne in univerzitetne knjižnice, ki so sicer večini nedostopni. S tem slogom vodenja se tako pred obiskovalci korak za korakom izrisuje in sestavlja veliki um najpomembnejšega slovenskega arhitekta, ki je s svojimi deli, vizijo in občutkom za detajle Ljubljano nedavno popeljal na seznam svetovne dediščine Unesca. »Plečnikova dela so mojstrska, njegova osebnost pa zelo samosvoja in posebna. Zato smo ga ob bližajoči se 150. obletnici rojstva želeli predstaviti na poseben način,« dodaja Stuškova.

icon-expand