Novo iz Herbalifa Nutrition: Milijarde razlogov za dobro počutje!

Formula Microbiotica Max vsebuje dve milijardi živih probitičnih bakterij, ki se pogosto imenujejo tudi koristne bakterije, iz rodov Bifidobacterium lactis in Lactobacillus helveticus ter edinstveno prebiotično vlaknino Bimuno®.

Probiotiki, kot sta roda bakterij Lactobacillus in Bifidobacterium, lahko pomagajo uravnotežiti bogastvo in raznolikost koristnih bakterij v črevesju[1], prebiotiki pa hranijo koristne bakterije in zmanjšajo število škodljivih bakerij[2].

V našem črevesju so bilijoni živih bakterij[3], ki pomagajo izvajati raznovrstne ključne funkcije, skrbijo za prebavo in pridobivanje hranilnih snovi iz hrane[4], uravnavanje delovanja imunskega sistema[5], poleg tega pozitivno učinkujejo na splošno zdravje in dobro počutje, vključno s kognitivnim zdravjem[6].

»Sčasoma se krepi pomen uživanja probiotikov in prebiotikov za številne potrošnike po vsej Evropi. Žive bakterije in Bimuno® v Microbioticu Max so fantastična kombinacija in se odlično dopolnjujejo, izhajajo iz znanstvenih dognanj in omogočajo zelo raznovrstne koristi,« pravi Andrea Bertocco, direktor pri Herbalifu Nutrition za znanstvene zadeve.