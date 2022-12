Novo leto je čas za nove začetke – z napravami Samsung Galaxy bodo enostavnejši

Zložljiva telefona Samsung Galaxy Z serije sta gotovo med najsvetlejšimi zvezdami na tehnološkem nebu leta, ki se poslavlja.

Izredno priljubljena Galaxy Z Fold4 in Galaxy Z Flip4 sta navdušila uporabnike po vsem svetu. Poslovni uporabniko so se razveselili telefona Galaxy Z Fold4, ki je ponudil nove možnosti za večopravilnost. Mlajšo populacijo in tiste, ki jim telefon pomeni predvsem vir zabave in veliko prostega časa preživijo na družbenih omrežjih, pa je prepričal Galaxy Z Flip4. Oba ponujata prostoročno fotografiranje, delovanje več aplikacij hkrati, sta izjemno trpežna in tudi vododporna. Posnameta čudovite fotografije tudi v slabih svetlobnih pogojih, saj ju odlikujejo odlične kamere in inovativna funkcija Nightography.

Vedno, ko se pogovarjamo o telefonih, omenjamo aplikacije. Te so tiste, ki v resnici olajšajo naše življenje ali pa ga naredijo bolj zabavnega. Neskončne možnosti uporabniškega vmesnika One UI vam odpirajo povsem nov Samsung Galaxy svet. Preizkusite številne že prednaložene aplikacije in storitve. Samsung ponuja aplikacijo za skoraj vsako vašo željo ali potrebo. Spoznajte nekaj najbolj priljubljenih in uporabnih. Z aplikacijo do boljšega zdravja Samsung Health je vaš digitalni osebni asistent, ki spremlja vaše zdravje in skrbi, da ste aktivni ter skrbite zase. Spremlja vas med različnimi aktivnostmi, pa tudi med spanjem. Dober spanec je ključen za dobro počutje. Začne pa se z dobrimi spalnimi navadami, ki vam jih ta aplikacija pomaga vzdrževati. Splošna kakovost vašega spanca je enako pomembna kot samo število ur spanja. Z napravo Galaxy in aplikacijo Samsung Helath lahko spremljate svoj spanec vso noč in pridobite dragocene vpoglede v to, kako dejansko spite. Samsung Health ponuja možnost zastavljanja dnevnih ciljev in programe usposabljanj, ki vam pomagajo doseči zdrave spalne navade. Napredek fizične pripravljenosti svojega telesa boste lahko spremljali spomočjo funkcije Telesna kompozicija, kjer postavite cilje na podlagi telesnih meritev s spremljanjem telesne sestave. Prav tako prejmete s strani Samsunh Health nasvete, ki vam bodo pomagali doseči vaše cilje.

Samsung FOTO: Arhiv ponudnika

Bixby, odpri sprednjo kamero in posnemi selfi Bixby je vaš osebni asistent, ki se nauči vaših navad ter se uskladi z vašimi najljubšimi aplikacijami in storitvami, s čimer vam omogoči učinkovitejše delo. Pametne naprave lahko preprosto upravljate z glasom. To je priročno predvsem takrat, ko so vaše roke zaposlene z drugimi opravili. Povezan s SmartThings aplikacijo, je Bixby pripravljen na poslušanje in uresničevanje vaših ukazov. Od preklapljanja TV-kanalov do večernega ugašanja luči – za vse poskrbi Bixby. Kje je moj telefon? Funkcija Najdi moj mobilni telefon omogoča dostop do lokacije vaše naprave, tudi ko ni povezana v omrežju. Obenem lahko kar na daljavo podatke z naprave varnostno kopirate v Samsung Cloud, onemogočite določene funkcije in aplikacije ter napravo celo upravljate na daljavo. Z aplikacijo SmartThings lahko svoje ostale naprave Galaxy najdete tudi s pomočjo funkcije Najdi.

Zanesljiv in varen način za prenos vaših podatkov Ob prehodu na napravo novo Galaxy se vam ni treba posloviti od spominov in podatkov na prejšnji napravi. Pri enostavnem prenosu vsega pomembnega vam pomaga SmartSwitch. Podatki in vsebine, ki ste jih uporabljali na predhodni napravi – fotografije, videoposnetki, stiki, koledarski dogodki, beležke in nastavitve naprave – vas bodo tako pričakali tudi na novi napravi Galaxy. Smart Switch lahko prenaša podatke iz številnih različnih naprav in operacijskih sistemov, zaradi česar je nadgradnja na Galaxy enostaven postopek za vsakogar. Naj vam aplikacija SmartThings svetuje tudi glede vaših povezanih naprav, pomaga pri hišnih opravilih in izboljša vaše izkušnje – tako v vašem domu kot zunaj njega.

Zaščitite svoje zasebne podatke z varnimi aplikacijami in storitvami Če ste eden tistih, ki pogosto pozabi gesla, vam bo gotovo všeč aplikacija Samsung Pass, ki si bo vsa gesla zapomnila namesto vas. Potrdite svojo identiteto z biometričnimi podatki ter se prijavite v svoje aplikacije in storitve. Nič več pozabljenih gesel in pisanja le teh na listke. Samsung Pass zagotavlja izboljšano uporabniško izkušnjo z integriranimi naprednimi načini biometričnega preverjanja pristnosti. Na oblaku je varno mesto za vse vaše podatke Vaše naprave so polne najrazličnejših spominov, ki jih ne želite izgubiti. Hranite svoje fotografije z dopusta, s koncertov, zelo pomembne službene datoteke in drugo vsebino na enem varnem mestu. Samsung Cloud poenostavlja upravljanje datotek, da lahko preprosto dostopate do podatkov, jih varnostno kopirate in obnovite podatke tako v telefonu kot tudi tabličnem računalniku. Hranite stvari tako, kot si želite. Takoj se vrnite v udobje svojega doma tudi po nadgradnji ali ponastavitvi telefona. Samsung Cloud hrani vaše nastavitve, postavitve in aplikacije natančno tako, kot ste si zapomnili, in brezhibno obnovi vaše podatke v Samsung napravah. Menjava telefona zato ne bo več stresno opravilo, saj se v samem telefonu ne bo praktično nič spremenilo.

