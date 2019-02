Novo leto, nova parada, novi spori

Organizator dogodka, plesna šola Urška Pro, tudi letos zahteva, naj maturantje, ki niso pri njej opravili plesnega tečaja, plačajo udeležbo. Čeprav so znesek znižali s 60 na 10 evrov, so dijaki prepričani, da gre za izsiljevanje in ustvarjanje monopola. Na ljubljanski občini pa v prihodnje razmišljajo o menjavi organizatorja.