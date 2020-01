Državi dokazali, da nima prav: po mariborski hitri cesti od danes brez vinjet

Vse od uvedbe vinjet leta 2009 so voznikom osebnih vozil uporabo omenjene ceste zaračunali, medtem ko je bila za voznike avtobusov in tovornjakov vožnja do uvedbe elektronskega cestninjenja brezplačna.

Mariborčani so odločitev, razumljivo, pozdravili. Nadejajo se, da bo v središču mesta zato manj prometa, zrak pa čistejši. "Center mesta smo razbremenili prašnih delcev, onesnaženja, prometa," je povedal mariborski mestni svetnik in predsednik Stranke mladih - Zeleni Evrope Igor Jurišič, ki je bil gonilna sila prizadevanja za ukinitev vinjet.

"To je velika pridobitev za Maribor, država pa pri tem popolnoma nič ne izgublja," je dodal in pojasnil, da je bilo zelo malo voznikov, ki so kupili vinjeto samo zaradi tega odseka, veliko pa takih, ki so se cesti izogibali in so obremenjevali mestno jedro. "Posledično bo zrak v mestu čistejši, prometnih zastojev bo manj, mesto bo bolj pretočno. Mariborčani so dejansko s 1. januarjem dobili nov most," je dodal. Omenjena cesta je namreč speljana čez dvoetažni most, ki povezuje mestni četrti Melje in Pobrežje.

"Prišli smo do zelo dobre rešitve za mesto in meščane, saj to pomeni, da se bo več prometa selilo iz mestnega središča na visoko zmogljivostno cesto, ki je bila doslej glede osebnega prometa neizkoriščena," pa je odločitev komentiral mariborski podžupan Samo Peter Medved. "Po drugi strani se cestninjenje ohranja za tovorna vozila, ki si jih v mestu ne želimo," je dodal. In to je, se strinja Jurišič, dodaten plus. S tako odločitvijo so se po njegovih besedah izognili, da bi avtobusi in tovornjaki "bežali" z avtoceste, da bi se izognili plačilu vinjete. "To pomeni, da bo glavnina tovornega tranzitnega prometa potekala po avtocesti A1."

Država zahtevala vinjete, čeprav ni imela podlage za to