Novo leto, nova priložnost za menjavo službe

Prilagodljiv delovni čas – ali ga podjetje ponuja? Prilagodljiv delovnik in modeli krajšega delovnega časa so danes med bolj cenjenimi ugodnostmi, ki jih podjetja lahko ponudijo svojim zaposlenim. Med takšnimi delodajalci je Lidl Slovenija, kjer zaposleni v trgovini in skladišču lahko delajo po modelu Lidlove 36-ke. Pri tem jim je za 36 ur dela na teden priznana polna delovna in pokojninska doba, kot če bi delali 40 ur tedensko. Mirhadi prodajalki v Lidlovi trgovini, to veliko pomeni, saj tako lažje usklajuje delo in prosti čas. "Sprva sploh nisem vedela, da podjetje omogoča krajši delovni čas, danes pa je to ena izmed mojih najljubših ugodnosti pri Lidlu. Tako se lahko pred delom ali po njem posvetim svojim hobijem – pletenju kitk, kuhanju, sprehajanju ali pa obiščem kakšno kavarno in popijem kavo," pravi Mirhada.

Ne pozabite na ugodnosti, ki res štejejo

Ne glede na to, ali ste športni navdušenec, ali imate družino, ali pa kaj drugega – za vsakogar je pomembno, da delodajalec omogoča tudi druge ugodnosti, ki podpirajo vaš življenjski slog in dobro počutje na delovnem mestu. Mirhada razlaga, da jo je pri iskanju službe prepričalo tudi dodatno zdravstveno zavarovanje, ki ga zaposlenim ponujajo v Lidlu. Med prednostmi tega zavarovanja je na primer hitrejši dostop do specialistov, manjših operativnih posegov in fizioterapije, omogoča pa tudi pridobitev drugega mnenja o zdravstvenem stanju. Dejana, zaposlena v Lidlovem skladišču, pa med drugim v ospredje postavlja tudi varnost zaposlitve in seveda finančno plačilo. "V Lidlu vsako leto prejmemo nadpovprečen regres za dopust, obenem pa je zagotovljeno plačilo za vsako delovno minuto."

Pomembne so tudi možnosti za vaš osebni in karierni razvoj

Vsak si želi delati v spodbudnem okolju in pri delodajalcu, ki omogoča napredek – tako na osebni kot karierni ravni. Zato se pri bodočem delodajalcu pozanimajte, kakšne možnosti za karierni razvoj vam ponuja. Tudi Mirhada, ki je v Lidlovi trgovini najprej delala kot študentka, se je, poleg drugih prednosti, za kasnejšo zaposlitev odločila zaradi številnih razvojnih programov, ki so jih oblikovali v podjetju. "Ko sem izvedela, da lahko hitro napredujem s svojim delom in pridobivanjem novega znanja prek izobraževanj in usposabljanj, ki jih ponuja podjetje, sem se odločila, da se v Lidlu tudi zaposlim. Najprej kot prodajalka, v prihodnosti pa še kaj več."