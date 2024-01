Novo leto po novem: davki, trošarine, subvencije

Cena elektrike za gospodinjstva namreč ni več v celoti zamejena, zato bodo zneski na položnicah nekoliko višji. Reguliranih je 90 odstotkov cene porabe, ostalih 10 bodo trgovci zaračunali sami. Zato bo januarska položnica za elektriko višja kot decembrska.

Večje spremembe pa prihajajo za podjetja in gospodarstvo – ne le, da so se poslovili od starega leta, pač pa tudi od reguliranih cen elektrike. Nov cenik je denimo za male poslovne odjemalce objavil tudi Gen-i, pri katerem bodo v povprečju že februarski računi zanje višji za 13 oziroma 15 odstotkov. Sprememb še ni konec – v poletnih mesecih nas čaka tudi novi način obračuna omrežnine.

Se pa z novim letom draži tudi ogrevanje v prestolnici – energetika Ljubljana dviguje variabilni del cene toplote za daljinsko ogrevanje – na mesec bo strošek za povprečno stanovanje višji za približno 11 evrov, za hišo pa predvidoma 37 evrov.

Ne le na področju energetike, novo leto je prineslo še nekatere druge spremembe.

Na zdravstvenem področju je gotovo največja sprememba ukinitev prostovoljnega dopolnilnega zavarovanja, ki pa je v resnici postalo le obvezno. Zaposlenim bo prispevek od plače prvič pobran februarja z januarsko plačo, upokojencem bo prispevek od pokojnine trgal Zpiz, ranljivim skupinam bo 35 evrov plačala država, brezposelni pa bodo znesek morali poravnati sami.

Postopoma stopa v veljavo zakon o dolgotrajni oskrbi. Ta z novim letom prinaša pravico do oskrbovalca družinskega člana, ki bo upravičen do 1,2-kratnika minimalne plače ob skrbi za enega in 1,8-kratnika minimalne plače ob skrbi za dva uporabnika dolgotrajne oskrbe. Pripadalo mu bo tudi 21 dni dopusta. Dodaten prispevek za dolgotrajno oskrbo bo država pričela pobirati sredi prihodnjega leta.

Davčne reforme ni bilo, vseeno pa je nekaj sprememb tudi na tem področju. Tu so spremembe predvsem zaradi popoplavne obnove. Za tri odstotke se je dvignil davek na dobiček, prihaja pa tudi 0,2-odstotni davek na bilančno vsoto bank. Te obdavčitve so seveda zgolj začasne, do leta 2028.