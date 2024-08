Novo mednarodno priznanje za Danila Türka

Nekdanjega slovenskega predsednika je generalni sekretar Združenih narodov Antonio Guterres imenoval v posebno skupino neodvisnih eminentnih posameznikov, ki bodo sodelovali pri najnovejšem pregledu in poročilu OZN glede globalne arhitekture za izgradnjo miru. Na zunanjem ministrstvu so zapisali, da so počaščeni, da je položaj zasedel nekdanji slovenski državnik in Türku čestitali za imenovanje.