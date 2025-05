Novo mesto obeležilo 660 let obstoja

V Novem mestu so v luči praznovanja obletnice priredili dogodek z naslovom Ljubite tisto, česar ne boste nikoli videli dvakrat. Na odru so se zvrstili številni umetniki, med drugim Anuša Kodelja, Gaja Filač, Luka Bokšan, Mila Peršin, Mateja Železnik, Gregor Luštek in drugi.

Slavnostna govornica je bila predsednica Nataša Pirc Musar. "Novomeški župan ima pravo mero vizije in povezovalnosti, kar se odraža v razvoju Novega mesta. Mesto so ljudje in duša prebivalcev je duša tega mesta. Novo mesto je srce Dolenjske in to se vidi," je dejala.