Svetli način
Naslovnica POP 30 SlovenijaČrna kronikaTujinaDejstvaTuja scenaVeriga dobrih ljudiČas za zemljoCesteTV spored Novice SlovenijaČrna kronikaTujinaGospodarstvoZnanost in tehnologijaFokusInšpektorSvet Šport Liga prvakovNogometMotoGPKošarkaBorilni športiOdbojkaZimski športiDrugi športi POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti POPKAST PolitikaGospodarstvoŠportZabavaOstalo Vreme Radarska slika padavinVreme v gorah SlovenijaTujinaČrna kronikaDomača scena Sveže TrenutnoPred enim letomPred petimi letiPred desetimi leti TV oddaje Na lovuNemirna kriVOYOLjubezen po domačeGospod profesorŠtartaj, Slovenija!Fino o financahPrijavi se Voyo
Slovenija

Dovoljenje za uro in pol na teden, operiral pa osem pacientov na dan?

Ljubljana, 06. 12. 2025 07.10 | Posodobljeno pred 1 uro

PREDVIDEN ČAS BRANJA: 3 min
Avtor
Kaja Kobetič
Komentarji
41

Namesto, da bi jih obravnaval v novomeški bolnišnici je vodja ortopedije Gregor Kavčič v zadnjih štirih mesecih kar 150 pacientov preusmeril v svojo zasebno ambulanto. Da se dogaja nekaj sumljivega, je vodstvo bolnišnice opozorila ena od pacientk, ki je ogorčena klicala. Da jo kličejo naši ljudje in ji ponujajo hitrejšo operacijo kolka v zasebni ustanovi na Otočcu.

Več videovsebin
  • IZ 24UR ZVEČER: Državna sekretarka o primeru v Novem mestu
    07:16
    IZ 24UR ZVEČER: Državna sekretarka o primeru v Novem mestu
  • Iz 24UR ZVEČER: Sporna praksa
    03:30
    Iz 24UR ZVEČER: Sporna praksa

Neuradno naj bi imel Kavčič dovoljenje za uro in pol dela pri zasebniku na teden, a naj bi operiral tudi po osem pacientov na dan. Ko je vodstvo bolnišnice Kavčiča vzelo pod drobnogled, so ugotovili, da je v zasebno ambulanto preusmerjal paciente z lažjimi poškodbami, kjer se ne pričakuje resnih zapletov in težjega okrevanja.

Seveda je to sprevženo dejanje v prvi vrsti na škodo pacientov, predvsem tistih težkih, ki so mesece, nekateri tudi žal že več kot eno leto čakali v naši čakalni dobi, čakalni vrsti. Vodstvo bolnišnice meni, da je namerno umetno ustvarjal daljše čakalne vrste, da je paciente lažje preusmerjal k zasebniku. Saj je imel najdaljšo čakalno dobo ravno vodja, ki je zdaj glavni organizator tega dogodka. Tudi do dve leti. Določen čas so bile dvojne napotnice v sistemu oziroma podvojene čakalne vrste. Torej je to čakalno vrsto na nek način si lastil in potem z njo ordiniral, manipuliral. Ob prečiščevanju se je namreč njegov seznam čakajočih skrčil iz 1200 na 800 pacientov. Pomočnica direktorice za pravne zadeve v bolnišnici Novo mesto Katarina Drenik je povedala: "Noter so taki, ki sploh ne potrebujejo operacije, pri njih ni tako hudo, pa so že vpisani in dajejo občutek, da je dajša čakalna doba."

Da je Kavčič ravnal v skladu z zakonom, saj da mora vsak zdravnik pacientu povedati, kje lahko pride prej do zdravstvene storitve, medtem kritike zavračajo v zasebni kliniki. Da so očitki neutemeljeni, dodaja tudi Kavčičev odvetnik: "Jasno je, da so torej vsi želeli, da jih operira dr. Kavčič. Gospodu Kavčiču je bilo pa izključno v interesu, da pomaga čim več ljudem." In meni, da gre zgolj za povračilne ukrepe, ker se je Kavčič zavzel za dostojno plačilo medicinskih sester za njihovo dodatno delo. Ker pač tej zahtevi ni bilo ugodeno in ker se je gospod Kavčič postavil za medicinske sestre je očitno potem prišlo za obračun vodstva bolnišnice z njim, pravi. 

Kavčič je sicer že moral sesti na zatožno klop - leta 2022 ga je zaradi prejemanja podkupnine obsodilo na tri leta zapora in mu naložilo denarno kazen, a je višje sodišče sodbo razveljavilo, nato pa je kazenski pregon zastaral.

Kaj pravijo na ministrstvu? 

Državna sekretarka na ministrstvu za zravje Jasna Humar je predstavila stališče ministrstva glede primera zdravnika Kavčiča in njegovega odhoda iz novomeške bolnišnice.

Glede obtožb, ki so letele na zdravnika Kavčiča, državna sekretarka Jasna Humar poudarja neomajno zaupanje v izvedeni nadzor v Bolnišnici Novo mesto. "Nadzoru verjamemo. Naredili so ga ljudje, ki vedo, kaj so preiskovali," je dejala in s tem zavrnila pomisleke o verodostojnosti ugotovitev. Kavčič, ki je preko odvetnika trdil, da so očitki neresnični, naj bi sicer opravil več operacij kolka in kolena kot katerikoli drug operater v državi in operiral izven delovnega časa, za zasebno prakso pa naj bi imel soglasje. Kljub temu podpora desetih kolegov izraža predvsem njihovo stisko ob izgubi pomembnega člana in izkušenega ortopeda, katerega odsotnost se bo zagotovo poznala na delu oddelka, meni sogovornica.

Ministrstvo za zdravje ima pregled nad čakalnimi dobami na splošni, celoviti ravni, vendar ne more preverjati osebnih podatkov posameznih pacientov ali slediti dogajanju v vseh čakalnih vrstah. Odgovornost za upravljanje čakalnih dob in preprečevanje nepravilnosti leži primarno na posameznih izvajalcih. "Vsak izvajalec je odgovoren za svoje čakalne dobe in vsak tudi preverja, kaj se s tem dogaja," pojasnjuje Humarjeva in dodaja, da so se v Novem mestu problematike lotili korektno, kar je privedlo do sedanjih ugotovitev. Njegov odhod bo po pričakovanjih pripomogel k realnejšim čakalnim vrstam, saj se je izkazalo, da so bili nekateri pacienti še vedno na čakalni listi, čeprav so bili že operirani drugje, s tem pa so bile liste lažno daljše.

Več pa v videoposnetku.

UI Del vsebine je ustvarjen s pomočjo generativne umetne inteligence.
kavčič novo mesto ortopedija
Naslednji članek

Goduje Miklavž, ki simbolizira darežljivost

Naslednji članek

Hišne preiskave s področja prepovedanih drog: šestim odvzeli prostost

SORODNI ČLANKI

Ortoped, ki je umetno daljšal čakalne vrste, zavrača očitke vodstva bolnišnice

  • Bauhaus katalog
  • Makita set orodij
  • Cubes hladnilnik
  • figura božiček
  • Božično drevo
  • Led figurica
  • Božična razsvetljava
  • Akustični panel
  • Konvektorski grelnik
  • Kopalniško pohištvo
  • Svetlobna veriga
  • Zložljivi podest
  • Božične krogle
KOMENTARJI (41)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
brus li
06. 12. 2025 08.41
Še eden od bogov v belem je prekoračil mejo, ampak so ga ulovili. Žalostno pri celi zgodbi je, da pacienti sami lovimo lopove. Ministrstvo torej nadzora nima, kar pomeni, da gre čisto samovoljo in upamo pobožno, da je pokvarjencev čimmanj…
ODGOVORI
0 0
but_the_ppl_are_retarded
06. 12. 2025 08.31
-3
Tip je v bistvu delal uslugo zdravstvenemu sistemu, bolnikom in sebi. Pa zaslužu je lepo, kot kak majstr; npr. keramičar, ki ga drugače med delom v SB MS gladko šiša po urni postavki.
ODGOVORI
1 4
NIAR
06. 12. 2025 08.31
+5
Ni edini. Za srčne ljudi, ki dosežejo "samo" pravdober uspeh na gimnazijah, pa se omejuje vpis na medicino, ker "ni prostora". Oni že vedo zakaj.
ODGOVORI
6 1
Mekenzi
06. 12. 2025 08.30
+2
Saj to ni, osamljen primer jaz, sem tudi bil operiran v zasebni ambulanti v Ljubljani, ker takšne operacije kot sem imel jaz operirajo UKC Ljubljana, 2 na dan, imajo normarmativ privat pa 8 operacij, v 8 urah in kdo sedaj pameten. Politiki so krivi da so privatizirali zdravstvo Bolnice ne delajo, privat pa uspešno napredujejo, javno zdravstvo so uničili gospodje si ki so vpleteni v zdravstveni sistem, ker je samo denar uprasaj ne zdravstvo ljudi in zdravje ljudi na splošno. 😭🇸🇮
ODGOVORI
5 3
lokson
06. 12. 2025 08.29
-5
Vidim da večina, vklučno s avtorjem ne vedo, da je problem samo ZZZS in nič drugega.
ODGOVORI
1 6
jank
06. 12. 2025 08.36
+2
Po tvoje, lopov ni kriv, kriva je policija???
ODGOVORI
2 0
zvoneti
06. 12. 2025 08.27
+4
Ali niso zdravniki grozili, da nebo nobenega več v javnih bolnišnicah? Zakaj pa gospodje ne odidejo privat in z prevaro praskajo paciente v javnem zdravstvu? Aja, butasto vprašanje, ane? Če nebi bilo koncesij bi vsi propadli v enem tednu.
ODGOVORI
5 1
MasteRbee
06. 12. 2025 08.32
-1
propadli? LOL.... Ljudje so vedno bolj bolni, povpraševanje je zato vedno večje. Vprašanje je samo kako se porabi denar ki ga vplačujemo v več stebrih?
ODGOVORI
1 2
zvoneti
06. 12. 2025 08.39
Vsi te gospodje lahko gredo privat in služijo kolikor hočejo, zakaj visijo v javnem zdravstvu, če imajo toliko dela-pacientov? Ker jih nimajo, ker večina slovencev nima denarja za plačilo operacij, kaj ne razumete? Zato pa vsi visijo na dveh ali treh koncesijonarjih in z gulfijo-umetnimi čakalnimi vrstami preusmerjajo paciente.
ODGOVORI
0 0
Jerry321
06. 12. 2025 08.26
+1
To so te “prednosti” desnuharskega privatnega zdravstva! 😆 Goljufajo paciente, državo in podaljšujejo vrste in VSE samo za LASTEN PRIVATEN PROFIT!!! PREPOVEDAT privat zdravstvo pa bo! Zdravnik ki se upira pa naj državi vrne šolnino
ODGOVORI
8 7
športnik66
06. 12. 2025 08.24
-4
Ta leva vlada se je vrgla na lov na zdravnike. Bodo vsi v tujino zbežali, mi se bomo pa hodili operirat v Bosno in Srbijo... 😢
ODGOVORI
6 10
truelies
06. 12. 2025 08.26
+0
Samo ovce tega ne vidijo, krivijo zdravnike za zrdavstveno situacijo v Sloveniji, ko bodo pa zdravnika rabili pa o gospod, gospa doktor hvala.
ODGOVORI
5 5
MasteRbee
06. 12. 2025 08.26
+1
...za svoj denar
ODGOVORI
1 0
MasteRbee
06. 12. 2025 08.24
-2
ZZZSju je v interesu, da so čakalne vrste čim daljše. Butl Keber je za to našel celo rešitev, evtanazijo.
ODGOVORI
6 8
bobiv
06. 12. 2025 08.24
+11
V bivši Jugi smo imeli zlato zdravstvo, brez dvoživk in skoraj brez čakalnih vrst!
ODGOVORI
13 2
1236
06. 12. 2025 08.23
+7
povsod naj naredijo red. nosijo se kot pavi. nekje je treba začet
ODGOVORI
9 2
Trnk
06. 12. 2025 08.23
+9
Dvoživke je treba ukiniti takoj.
ODGOVORI
10 1
1236
06. 12. 2025 08.21
+4
to so krvosesi nikoli dosti ko je poletje pa jahta . prav je tako nove zaposlit tepa kamor če
ODGOVORI
6 2
Perrun
06. 12. 2025 08.21
+5
Mah zdravniki so že zdavno ugrabili to državo. Vodi jih pa samo eno, pohlep.
ODGOVORI
9 4
MESE?AR
06. 12. 2025 08.20
+7
Kakšno dovoljenje neki, če dela vse "legalno in zakonito" po svoje ??? F A R S A slovenskega zdravstva !
ODGOVORI
7 0
Bombardirc1
06. 12. 2025 08.19
+8
Iz svoje čakalne vrste je pobiral ljudi z manjsimi poškodbami ter jih masovno operiral za čimvečji zaslužek, težji primeri zaradi tega nikoli niso prišli na vrsto. Sveçkarji pa zagovarjate takega človeka...
ODGOVORI
13 5
kakorkoliže
06. 12. 2025 08.24
+1
To mu omogoča sistem. In kdo je ta pravila sprejel?
ODGOVORI
2 1
nelika123
06. 12. 2025 08.18
+6
Morala na dnu
ODGOVORI
7 1
bobiv
06. 12. 2025 08.18
+7
Zadnji čas, da se loči zasebni sektor! Ni problem, zasebni sektor, problem so ti, ki v plačani službi pacijente preusmerjajo k zasebniku, kjer jih ta isti zdravnik operira brez čakanja, seveda proti plačilu!
ODGOVORI
8 1
nelika123
06. 12. 2025 08.17
+1
Ta bi takoj za denar delal evtanazije
ODGOVORI
4 3
truelies
06. 12. 2025 08.17
-2
Očitno je res vrhunski zdravnik, nobene pritožbe glede njegovega dela. Drugače pa kašnem stanju so naše bolnice še iz časa juge ni čudno da noben noče več v javnih ustanovah delat. Krivi pa niso zdravniki ampak vse vlade do sedaj in njihove korupcijske "sposobnosti".
ODGOVORI
3 5
Novice SlovenijaČrna kronikaTujinaGospodarstvoFinanceZnanost in tehnologijaČas za ZemljoVeriga dobrih ljudi
Šport NogometLiga prvakovLiga EvropaMotoGPKošarkaZimski športiBorilni športiDrugi športiŠportne serije
POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti
TV oddaje Na lovuNemirna kriVOYOLjubezen po domačeGospod profesorŠtartaj, Slovenija!Fino o financahPrijavi seTop pop video
Ostalo VremeCesteSvežeTV sporedVoyo
ISSN 1581-3711
Oglaševanje Uredništvo PRO PLUS Kariera Moderiranje Piškotki Spremeni nastavitve piškotkov Politika zasebnosti Splošni pogoji Pravila ravnanja za zaščito otrok Spored oddajanih avtorskih del Uporaba umetne inteligence
24ur.com
ISSN 1581-3711 © 2023
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1385