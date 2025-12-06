Dovoljenje za uro in pol na teden, operiral pa osem pacientov na dan?

Neuradno naj bi imel Kavčič dovoljenje za uro in pol dela pri zasebniku na teden, a naj bi operiral tudi po osem pacientov na dan. Ko je vodstvo bolnišnice Kavčiča vzelo pod drobnogled, so ugotovili, da je v zasebno ambulanto preusmerjal paciente z lažjimi poškodbami, kjer se ne pričakuje resnih zapletov in težjega okrevanja.

Seveda je to sprevženo dejanje v prvi vrsti na škodo pacientov, predvsem tistih težkih, ki so mesece, nekateri tudi žal že več kot eno leto čakali v naši čakalni dobi, čakalni vrsti. Vodstvo bolnišnice meni, da je namerno umetno ustvarjal daljše čakalne vrste, da je paciente lažje preusmerjal k zasebniku. Saj je imel najdaljšo čakalno dobo ravno vodja, ki je zdaj glavni organizator tega dogodka. Tudi do dve leti. Določen čas so bile dvojne napotnice v sistemu oziroma podvojene čakalne vrste. Torej je to čakalno vrsto na nek način si lastil in potem z njo ordiniral, manipuliral. Ob prečiščevanju se je namreč njegov seznam čakajočih skrčil iz 1200 na 800 pacientov. Pomočnica direktorice za pravne zadeve v bolnišnici Novo mesto Katarina Drenik je povedala: "Noter so taki, ki sploh ne potrebujejo operacije, pri njih ni tako hudo, pa so že vpisani in dajejo občutek, da je dajša čakalna doba."

Da je Kavčič ravnal v skladu z zakonom, saj da mora vsak zdravnik pacientu povedati, kje lahko pride prej do zdravstvene storitve, medtem kritike zavračajo v zasebni kliniki. Da so očitki neutemeljeni, dodaja tudi Kavčičev odvetnik: "Jasno je, da so torej vsi želeli, da jih operira dr. Kavčič. Gospodu Kavčiču je bilo pa izključno v interesu, da pomaga čim več ljudem." In meni, da gre zgolj za povračilne ukrepe, ker se je Kavčič zavzel za dostojno plačilo medicinskih sester za njihovo dodatno delo. Ker pač tej zahtevi ni bilo ugodeno in ker se je gospod Kavčič postavil za medicinske sestre je očitno potem prišlo za obračun vodstva bolnišnice z njim, pravi.

Kavčič je sicer že moral sesti na zatožno klop - leta 2022 ga je zaradi prejemanja podkupnine obsodilo na tri leta zapora in mu naložilo denarno kazen, a je višje sodišče sodbo razveljavilo, nato pa je kazenski pregon zastaral.

Kaj pravijo na ministrstvu?

Državna sekretarka na ministrstvu za zravje Jasna Humar je predstavila stališče ministrstva glede primera zdravnika Kavčiča in njegovega odhoda iz novomeške bolnišnice.

Glede obtožb, ki so letele na zdravnika Kavčiča, državna sekretarka Jasna Humar poudarja neomajno zaupanje v izvedeni nadzor v Bolnišnici Novo mesto. "Nadzoru verjamemo. Naredili so ga ljudje, ki vedo, kaj so preiskovali," je dejala in s tem zavrnila pomisleke o verodostojnosti ugotovitev. Kavčič, ki je preko odvetnika trdil, da so očitki neresnični, naj bi sicer opravil več operacij kolka in kolena kot katerikoli drug operater v državi in operiral izven delovnega časa, za zasebno prakso pa naj bi imel soglasje. Kljub temu podpora desetih kolegov izraža predvsem njihovo stisko ob izgubi pomembnega člana in izkušenega ortopeda, katerega odsotnost se bo zagotovo poznala na delu oddelka, meni sogovornica.

Ministrstvo za zdravje ima pregled nad čakalnimi dobami na splošni, celoviti ravni, vendar ne more preverjati osebnih podatkov posameznih pacientov ali slediti dogajanju v vseh čakalnih vrstah. Odgovornost za upravljanje čakalnih dob in preprečevanje nepravilnosti leži primarno na posameznih izvajalcih. "Vsak izvajalec je odgovoren za svoje čakalne dobe in vsak tudi preverja, kaj se s tem dogaja," pojasnjuje Humarjeva in dodaja, da so se v Novem mestu problematike lotili korektno, kar je privedlo do sedanjih ugotovitev. Njegov odhod bo po pričakovanjih pripomogel k realnejšim čakalnim vrstam, saj se je izkazalo, da so bili nekateri pacienti še vedno na čakalni listi, čeprav so bili že operirani drugje, s tem pa so bile liste lažno daljše.

