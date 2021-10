Novo: naprava na 24 obrokov z zajamčeno ceno elektrike

Spoznajte posebno ponudbo, ki je sestavljena iz naprave in paketa električne energije. Mesečni obroki so enostavno dodani na vaš račun za električno energijo, nakup pa opravite prek spletne trgovine podjetja E 3, ki mu zaupa že več kot 115.000 slovenskih gospodinjstev.

icon-expand

Preverite ponudbo priljubljenih naprav z možnostjo nakupa na 24 obrokov skupaj s paketom elektrike E 3 z zajamčeno ceno. Mesečni znesek za elektriko bo izračunan na osnovi vaše porabe po cenah in prodajnih pogojih posameznega paketa. Nakup omogoča zajamčene cene električne energije za čas vezave, torej 23 mesecev. V iskanju novega hladilnika, pralno-sušilnega stroja ali e-skiroja?



E 3 omogoča spletni nakup, enostavno odplačevanje na obroke in nakup brez obresti. V tokratni ponudbi E3 Ekstra lahko izbirate med 11 različnimi napravami. Na vas čaka odličen pralno sušilni stroj LG s kapaciteto pranja 9 kg in sušenja 6 kg. LG – jeva filozofija se vrti okoli ljudi, iskrenosti in spoštovanja osnov. Z nenehnimi inovacijami ponujajo optimalne rešitve in nove izkušnje pri uporabi njihovih izdelkov. Sporočajo nam »Life's Good« (»Življenje je dobro«), tako kot njihovi izdelki. V E3 Ekstra ponudbi boste našli tudi naslednje LG kakovostne naprave: - televizijo s štirikratno ločljivostjo Full HD, - hladilnik z zamrzovalnikom iz serije NatureFresh™, opremljen z naprednim LG-jevim linearnim konverterskim kompresorjem, ki je bolj tih, zagotavlja večji energijski prihranek, - eleganten hišni kino, ki omogoča resnično prostorsko zvočno izkušnjo. IZBERI SANJSKO NAPRAVO NA 24 OBROKOV >

icon-link E 3 FOTO: Arhiv ponudnika

V E3 Ekstra ponudbi še mobilni telefon, prenosni računalnik in sesalci Na svoj račun boste prišli tako ljubitelji modernih robotskih sesalcev kot pokončnih akumulatorskih. Conga Rockstar 900 Ultimate ErgoWet sesalnik s skupno močjo 600 W z digitalnim brezkrtačnim motorjem in veliko sesalno močjo zagotavlja 360° čiščenje. Robotski sesalec iz ponudbe E3 Ekstra vključuje možnost mokrega čiščenja, je pa znamke Xiaomi. Gre za priznano blagovno znamko, znano predvsem po pametni opremi. V naši ponudbi boste našli še: - priljubljeni Xiaomi Mi e-skiro Scooter Pro 2, - mobilni telefon Doro, ki je prva liga za seniorje, - zmogljiv in družinam prijazen prenosni računalnik Onda z odlično ceno. Izberite napravo s paketom električne energije Ekstra enostavno: v E3 Trgovini torej izberete želeno napravo iz ponudbe E3 Ekstra. Naprave so na voljo z vnaprej določenim paketom elektrike. V akcijski ponudbi, ki traja do 31. 10. 2021, sta to paketa: - E3 Zeleni, ki vključuje energijo iz obnovljivih virov energije, ali - E3 Udobni, ki vam z univerzalno ceno energije omogoča brezskrbno preživljanje prostega časa z družino, saj naprave vklapljate takrat, ko jih potrebujete. PONUDBA E3 EKSTRA >

icon-link E 3 FOTO: Arhiv ponudnika