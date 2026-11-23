Čarobnost kinematografije se skriva v oživljanju zgodb na velikem platnu, kar ustvarja doživetje, ki presega zgolj ogled filma. Z naložbo v višini 1,5 milijona evrov je Cineplexx Slovenija zaključil obsežno tehnološko posodobitev svoje mreže kinematografov v Sloveniji, s čimer je še dodatno utrdil svojo zavezanost kakovosti, inovativnosti in energetski učinkovitosti. V sodelovanju s svojima dolgoletnima evropskima tehnološkima partnerjema, podjetjema Barco in CinemaNext, je Cineplexx v Celju, Kopru, Kranju, Novem mestu in Murski Soboti namestil nove laserske projektorje Barco. Skupaj s sedmimi kinodvoranami v Cineplexxu Ljubljana Rudnik, kjer so bili laserski projektorji nameščeni že s samim odprtjem, je tako vseh 33 kinodvoran Cineplexx po Sloveniji opremljenih z najsodobnejšo lasersko projekcijsko tehnologijo Barco. Kot prvi večji kinematografski prikazovalec v Sloveniji, ki omogoča laserske projekcije v vseh svojih kinodvoranah, Cineplexx Slovenija postavlja nove standarde na področju kinematografske tehnologije v državi.

Ko tehnologija oživi filmske zgodbe

Svetloba, barve in kontrasti oblikujejo čustva ter gledalce popeljejo v svet na filmskem platnu. Laserska projekcija zagotavlja svetlejše slike, bogatejše barve in dolgotrajnejšo kakovost slike, s čimer filme še bolj približa vizualni izkušnji, kot so si jo zamislili njihovi ustvarjalci.

[Christof Papousek – upravni partner in finančni direktor, skupine podjetij Constantin Film]

"Kino je prostor, kjer zgodbe postanejo skupna doživetja. Prav to ga dela posebnega in to je tisto, kar želimo ohraniti tudi v prihodnje. S to naložbo prinašamo prednosti sodobne laserske projekcijske tehnologije gledalcem po vsej Sloveniji ter jim omogočamo, da filme doživijo v vsej njihovi vizualni moči."

[Lucas Langhammer – izvršni direktor podjetja CINEPLEXX SI d.o.o.]

"Naša naložba v višini približno 1,5 milijona evrov odraža naše zaupanje v prihodnost kinematografije in našo dolgoročno zavezanost Sloveniji. Sodobna tehnologija nam omogoča izboljšanje filmske izkušnje, hkrati pa zmanjšuje porabo električne energije za do 70 % in povečuje učinkovitost poslovanja. V Cineplexxu verjamemo, da gresta kakovost in odgovoren razvoj z roko v roki."

Partnerstvo, ki temelji na strokovnosti in inovacijah

Tehnološka posodobitev je bila izvedena v sodelovanju s podjetjem CinemaNext, dolgoletnim evropskim tehnološkim partnerjem družbe Cineplexx. Na podlagi uspešno izvedenih projektov po vsej Evropi, vključno z uvedbo laserske projekcije na drugih trgih, je partnerstvo zagotovilo strokovno namestitev in prilagoditev novih projektorjev Barco v vsako kinodvorano.

[Christof Federle – generalni direktor podjetja CinemaNext Austria GmbH]

"Ponosni smo, da lahko nadaljujemo naše dolgoletno sodelovanje s Cineplexxom in prispevamo k temu pomembnemu mejniku v Sloveniji. Uvedba laserske projekcije Barco v vse kinodvorane združuje izjemno kakovost slike z večjo energetsko učinkovitostjo in zanesljivostjo ter tako pomaga oblikovati prihodnost kinematografov." S to naložbo Cineplexx Slovenija ponovno potrjuje svojo dolgoročno zavezanost slovenskemu trgu.

Šest kinematografov, 33 kinodvoran in ena vizija: Strast do filma. Vrhunska izkušnja.

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O podjetju Cineplexx Slovenija

Podjetje Cineplexx je na slovensko tržišče vstopilo leta 2012 s prevzemom petih multipleksov v Celju, Mariboru, Novem mestu, Kranju in Kopru. Podjetje je svojo širitev nadaljevalo leta 2013 z odprtjem kina v Murski Soboti, spomladi 2022 pa je sledilo odprtje njihovega osrednjega kina, Cineplexx Ljubljana Rudnik. Danes je Cineplexx največji kinematografski prikazovalec v Sloveniji s šestimi lokacijami in 33 dvoranami, ki so vse opremljene z najsodobnejšo lasersko projekcijsko tehnologijo.

O podjetju Cineplexx International