Novo pomembno odkritje naših arheologov s pomočjo najnovejše tehnologije

Strokovnjakom iz Narodnega muzeja Slovenije je v okviru evropskega projekta Claustra+ uspelo potrditi nov odsek poznorimskega zapornega sistema, imenovanega claustra Alpium Iuliarum. Na podlagi terenskih raziskav in lidarskega posnetka jim je uspelo dokumentirati skromne ostanke nekoč mogočnega zapornega zidu.

Claustra Alpium Iuliarum je bil v 4. stoletju največji rimskodobni arhitekturni podvig na ozemlju današnje Slovenije in sodi med najpomembnejšo kulturno dediščino pri nas. Kot so zapisali v Narodnem muzeju Slovenije, je zaporni sistem služil nadzoru nad trgovino in premiki prebivalstva na ozkem prehodnem območju jugovzhodnih Alp, kjer je deloma potekala tudi severovzhodna meja antične Italije. Posamezni ostanki teh zapor se raztezajo med Kvarnerskim zalivom na Hrvaškem in Posočjem v Sloveniji. Danes poznamo okoli 30 kilometrov ostankov zapornih zidov s 107 stolpi, petimi trdnjavami in utrdbami ter dvema utrjenima mestoma v Ajdovščini (Castra) in Reki na Hrvaškem (Tarsatica). V arhivskih virih se na prostoru Cerkljanskega hribovja omenja daljši rimski zid, ki je varoval prehod iz Poljanske doline v Cerkno, na grebenu, imenovanem Vrata. Strokovnjaki iz Narodnega muzeja so opazili, da so pomenljivi tudi toponimi pri grebenu ("Vrata", "Na vratih" in "Za zidom"), ki najverjetneje označujejo prehod, prelaz, morda celo zid ali vrata v zidu.

FOTO: Jure Kusetič

Slovenski zgodovinar Pavle Blaznikje v šestdesetih letih 20. stoletja na podlagi skoraj 200 let starih skic zahodne meje loškega gospostva rimski zid že pravilno umestil na greben med Planino in Podplečami, a takrat raziskovalna skupina arheologov pod vodstvom Jaroslava Šašlaobmočja zidu ni našla. Odkrili so ga skoraj dvajset let pozneje, ko je arheologinja Nada Osmuksledila trasi rimske ceste, ki je preko prelaza Vrata nad Podplečami vodila iz Cerknega proti Hotavljam. Na grebenu je opazila obrise ostankov močnejšega zidu, ki so potekali v smeri sever – jug. V svojih poročilih je omenila odkrite ostanke malte in obrise zidu ter jih pravilno pripisala takrat že dobro poznanemu zapornemu sistemu claustra Alpium Iuliarum. Njena opažanja žal niso dočakale sistematične raziskave ali obširnejše objave. Uporaba najnovejše tehnologije LiDAR Na podlagi študija arhivskih podatkov in zapiskov s pomočjo najnovejših tehnologij (LiDAR) je v okviru projekta CLAUSTRA+ skupina arheologov Narodnega muzeja Slovenije uspela potrditi in dokumentirati »izgubljeno« poznorimsko zaporo Vrata. Na lidarskem posnetku so vidni površinski znaki, ki so predstavljali linijo ostankov zidu.

LiDAR (Light Detection and Ranging) je metoda daljinskega zaznavanja, pri kateri z laserskim skenerjem, nameščenim na letalo, zajemamo podatke o zemeljskem površju. Rezultat skeniranja je oblak točk (odbojev) v 3D koordinatnem sistemu iz katerega lahko izdelamo natančen zemljevid površja, t.i. digitalni model reliefa. V nasprotju z aerofotografijo nam lidar omogoča zaznavo struktur na površju zemlje tudi na mestih, ki so porasli z gozdovi.