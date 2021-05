Novo poročilo o vladnih pritiskih na družbo in medije

Opozorili so tudi na trajajoče napade vlade in SDS na nevladne organizacije, med drugim s širjenjem zavajajočih ali lažnih informacij ter načrti za izselitev več nevladnih organizacij iz prostorov na Metelkovi ulici v Ljubljani zaradi domnevne prenove stavbe.

Med drugim opozarja na predlog zakona o debirokratizaciji, ki bi kot superzakon spreminjal ali odpravil številne druge zakone, pri tem pa o zakonskem predlogu ni bilo nobene javne razprave niti ni bil pripravljen v skladu z ustavo ali z načinom oblikovanja zakonov v Sloveniji, pišejo. Med spornimi deli zakona so po oceni globalnega združenja zbiranje telefonskih številk in elektronskih poštnih naslovov, socialna kapica in olajšanje izdajanja glob.

Velik del poročila Civicus namenja napadom na medije

Med drugim omenjajo državnega sekretarja za nacionalno varnost v kabinetu predsednika vlade Žana Mahniča, ki je na Twitterju grozil dopisniku časnika Delo Petru Žerjaviču. Pišejo pa tudi o Janševih napadih na medije, ko je med drugim Radioteleviziji Slovenija očital širjenje laži, podobno je tvital tudi o novinarki portala Politico Lili Bayer.

Glede STA so zapisali, da je vlada letos znova zaustavila financiranje, še naprej pritiska tudi na vodstvo in "postopoma dela na razkroju agencije".

Globalno združenje v poročilu piše še o poskusu vladnega urada za komuniciranje, da bi preprečil ministrom in vladnim predstavnikom nastope v medijih. Opisujejo pa tudi dogajanje na odboru Evropskega parlamenta za državljanske svoboščine, pravosodje in notranje zadeve, kjer Janša v zadnjem trenutku ni nastopil ter kjer so med drugim govorili o lastniškem vplivu SDS na nekatere medije ter povezave z madžarskim premierjemViktorjem Orbanom.

Združenje Civicus, ki ima sedež v Južni Afriki, sestavlja več kot 8500 društev in organizacij iz 175 držav. Kot piše na spletni strani, je namen združenja krepitev civilnih dejanj in civilnih družb po svetu. Ustanovili so ga leta 1993.

Krovna mreža slovenskih nevladnih organizacij CNVOS je še pojasnila, da je tokratni prispevek nastal v okviru projekta Civic Space Watch, ki ga vodi European Civic Forum. Pri projektu gre za zbiranje in analizo informacij o stanju in gibanju civilnodružbenega prostora v evropskih državah, tako na nacionalni kot na evropski ravni. Pri tem se opirajo na različne vire, kot so nevladne organizacije, poročila in mediji.