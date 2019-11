Novo priznanje za Ano Roš: postala ambasadorka za gastronomski turizem

Ana Roš, ki je postala najboljša kuharska mojstrica za leto 2020 po mnenju svetovnega gastronomskega vodnika Gault&Millau, se je z ekipo Hiše Franko začasno 'preselila' v Madrid, kjer gostujejo v okviru dogodka, na katerem predstavljajo mednarodno priznane restavracije. Svetovna turistična organizacija pa ji je podelila naziv ambasadorke za gastronomski turizem.

Za prikaz vsebine je potrebno omogočite piškotke družbenih omrežij. Omogoči piškotke

Hiša Franko, v kateri ustvarja vrhunska kuharska mojstrica Ana Roš, se je v okviru dogodka In Residence, ki ga letno organizira kulinarična svetovalna agencija Mateo&Co z namenom, da v Madridu predstavi priznane mednarodne restavracije, začasno preselila v hotel NH Eurobuilding, kjer bodo obiskovalcem zagotovili pristno doživetje. Namen tega dogodka je občutek pristnosti, zato se v Madrid ni odpravila le celotna ekipa Hiše Franko, ampak so izbrani arhitektki poustvarili tudi izgled kobariške restavracije. Ta edinstvena izkušnja bo za ljubitelje gurmanskih užitkov v glavnem španskem mestu na voljo do 7. decembra. Pretekli teden je Slovenska turistična organizacija (STO) naznanila prihod znamenitega gastronomskega vodnika za Slovenijo, s promocijo naše države kot izjemne destinacije za gurmane pa nadaljujejo v Španiji. STO je v sodelovanju z Veleposlaništvom RS v Madridu in Uradom vlade za komuniciranje (UKOM) v sklopu tega gostovanja Hiše Franko pripravila posebni dogodek, na katerem so gostom iz sveta gospodarstva, turizma, kulture in športa predstavili posebni promocijski video o Sloveniji, dogodek pa je spremljala vrhunska kuhinja Ane Roš.

Za prikaz vsebine je potrebno omogočite piškotke družbenih omrežij. Omogoči piškotke

Generalni sekretar Svetovne turistične organizacije Zurab Pololikashvili je Ani Roš podelil naziv ambasadorke za gastronomski turizem. Dogodka so se udeležili tudi Isabel Maria Oliver Sagreras, državna sekretarka za turizem na Ministrstvu za industrijo, trgovino in turizem, Luis Marco Aguiriano Nalda, državni sekretar za Evropsko unijo na Ministrstvu z zunanje zadeve, Evropsko unijo in sodelovanje in Alessandra Priante, regionalna direktorica za Evropo pri Svetovni turistični organizaciji. "'Turizem in razvoj podeželja' je moto Svetovne turistične organizacije za leto 2020. Ana Roš je s svojo zavezanostjo k uporabi lokalnih sestavin, zgled pri prispevanju k trajnostnemu podjetništvu. V čast mi je, da sem jo danes lahko imenoval za ambasadorko gastronomskega turizma UNWTO," je dejal Pololikashvili. Roševa prisega na filozofijo iz "vrta na krožnik", in česar ne pridela na domačem zeliščnem in zelenjavnem vrtu, dobi iz svoje široke mreže lokalnih dobaviteljev. Ob prejemu nagrade je izpostavila: "V življenju nastopijo trenutki, ko moraš nagrade oziroma nazive sprejeti in biti na njih ponosen. Ta naziv je nekakšno vodilo, kaj lahko slovenska gastronomija, ali katera koli druga podobna ambiciozna dejavnost, doseže. Za doseganje ciljev je potrebno veliko odrekanja, včasih se je treba tudi vprašati, ali si na pravi poti, in ko dosežeš vrhove, si moraš želeti še dlje in za to tudi trdo delati. Ponosna ter vesela sem za celotno ekipo Hiše Franko in prav vsi si zaslužimo ta naziv. Zame ambasadorstvo sicer ni nagrada, ampak spodbuda, da ostajaš vzgled vsem tistim, ki ne vedo, ali lahko zares uspejo v tem, kar želijo, in potrebujejo samo malo spodbude, da postanejo še boljši."

Renata Cvelbar Bek, veleposlanica RS v Španiji, Valter Kramar in Ana Roš ter Zurab Pololikashvili. FOTO: Slovenska turistična organizacija (STO)