Novo razočaranje: brez zdravnika 2.000 ljudi, tuja zdravnica si je premislila

Na napoved, da bo poleti spremenjen režim družinskih ambulant, imajo Idrijčani mešane občutke. Skrbi jih, da je veliko pacientov, zdravnikov pa vedno manj. Zaradi pomanjkanja zdravnikov in letnih dopustov bodo v zdravstvenem domu Idrija julija in avgusta odprte le nadomestne ambulante. V času koriščenja letnih dopustov ob že siceršnjem kadrovskem manku drugače ne gre, pravijo v zdravstvenem domu.

Miloš Simov, strokovni vodja ZD Idrija, pojasnjuje, da namesto 7–9 specialistov v enem trenutku lahko v juliju in avgustu zagotovijo le med 3 do 5 zdravnikov vsak dan. Kar za paciente v praksi pomeni, da bodo po klicu v svojo ambulanto vezani na info točko ali točko nadomestne ambulante. Tam bo povedal svoje težave in sestra bo na podlagi triaže usmerila pacienta do njegovega zdravnika, če je ta v službi oziroma po stopnji triaže do prvega dostopnega zdravnika v nadomestni ambulanti. Akutne, nujne zdravstvene storitve in stanja se bodo obravnavali v ambulanti nujne medicinske pomoči.

Poletne reorganizacije sicer ne uvajajo prvič. Ker bo takrat na dopustu tudi veliko občanov, respiratornih obolenj pa je manj, upajo, da pritisk na zdravstveni dom ne bo prehud. Direktor ZD Idrija Tomaž Glažar pojasnjuje, da jim to omogoča, da se tudi njihovi zdravniki in medicinske sestre čez poletje spočijejo in da seveda s tem zmanjšajo tveganje za bolniške staleže jeseni in pozimi.

Trenutno imajo šest specialistov in šest specializantov družinske medicine, potrebovali pa bi vsaj še štiri zdravnike. Zdravnica iz Bosne in Hercegovine, ki je zadnje leto delala pri njih in bi morala začeti z majem opredeljevati paciente, pogodbe o zaposlitvi ni podpisala. Kot pojasnjuje Glažar, vzrokov ne pozna: "Po specialističnem izpitu se je nekako odločila, da bo iskala izzive drugje."

Kot pravi Glažar, skušajo sicer z vsemi napori privabiti študente medicine, specializante in tudi tuje zdravnike, predvsem iz držav nekdanje Jugoslavije. A da pogoji dela in plačilo pri nas niti zanje niso več privlačni.