Slovenija je še vedno v oranžni fazi epidemije. Na prvomajsko soboto je bilo testiranih manj ljudi, skoraj petina je bila pozitivnih. V petih rumenih regijah, kjer je epidemiološka slika ta hip najboljša - to so pomurska, koroška, osrednjeslovenska, obalno-kraška in goriška, bodo v ponedeljek dodatno omilili nekatere ukrepe.

