Novo srečanje Ekonomsko-socialnega sveta ni obrodilo sadov

"Strinjamo se v tem, da se je treba pogovoriti o smiselnosti beleženja odmora za malico, ne strinjamo pa se v tem, da bi lahko evidentiranje delovnega časa veljalo samo za kršitelje," še dodaja Mesec. Predsednik Obrtno-podjetniške zbornice Blaž Cvar pa komentira: "Ustvarja se občutek, da v Sloveniji delodajalci nismo vredni nekega zaupanja in zato moramo sprejeti neke zakone in pravila, ki nas pri našem delu omejujejo."

"Nogometna tekma traja točno 90 minut in odmor je predviden," pa na drugi strani minister za delo Luka Mesec . Minister obljublja, da bodo inšpektorji do konca leta delodajalce na morebitne kršitve zgolj opozarjali. Na seji so pretresali dva predloga, ki bi evidentiranje delovnega časa spremenila, odgovora, ki bi ustrezal vsem pa še ni.

Razvpito beleženje odhodov in prihodov z dela je še vedno tema, ki pri delodajalcih povzroča precej slabe volje. Vztrajajo, da so vladne spremembe področja v praksi povsem neizvedljive. "Upam, da se bo naša ekipa v ponedeljek pravočasno štempljala, ko pride na igrišče in se tudi odštempljala, ko gre iz igrišča ter da bo imela tudi odmor," komentira Marjan Trobiš , predsednik Združenja delodajalcev.

Rešitev bo iskala posebna delovna skupina, prav tako so ustanovili strokovna odbora, ki bosta pretresala stanje v zdravstvu in področju davkov ter financ. Jakob Počivavšek iz Konfederacije sindikatov Slovenije Pergam ob tem opozarja: "Potrebujemo čim več podatkov in analiz, da ne govorimo na pamet, da ne govorimo posplošeno."

"Mi pa pričakujemo predvsem take zakone, ki nam bodo zagotavljali dostopnost do kakovostnih zdravstvenih storitev, krajšanje čakalnih vrst in storitev, ki bodo finančno vzdržna. Na ta vprašanja danes še nismo dobili odgovorov," tako pa Mitja Gorenšček iz Gospodarske zbornice Slovenije.

Ekonomsko-socialni svet se bo spet sestal čez predvidoma dva tedna, kmalu bo pretresal tudi napovedano pokojninsko reformo. "Razprava je bila, in to pozdravljam, konstruktivna. Ne vem, če je šel kdo zadovoljen od mize ampak to pomeni, da smo sprejeli take kompromise, ki so dobri za vse hkrati, pa bo vsak od nas moral kako stvar tudi žrtvovati," zaključi Mesec.

Obuditev socialnega dialoga je v pisnem odzivu pozdravil tudi premier Golob. Pravi, da je delovanje sveta omogoča lažje usklajevanje vseh interesov in krepi socialno pravičnost.