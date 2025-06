Novo stražarsko hišico popravljali že štirikrat, nazadnje vanjo vdrla voda

V stražarsko hišico pred državnim zborom, za katero smo davkoplačevalci plačali približno 94 tisoč evrov, je udrla meteorna voda. Notranji minister Boštjan Poklukar je sicer zatrjeval, da ustreza vsem varnostnim in vremenskim pogojem. Na njegovem ministrstvu pa so nam zdaj povedali, da so jo morali zaradi napak izvajalci že štirikrat popravljati. Kljub temu vztrajajo, da je bilo naročilo petih tovrstnih hišic (treh še niso dostavili) v skupni vrednosti skoraj pol milijona evrov, učinkovito.