Študij delno v predavalnicah, delno na daljavo

Kot so sporočili z Univerze v Ljubljani, bo novo študijsko leto za dobrih 38.000 študentk in študentov potekalo po hibridnem modelu."To pomeni, da bodo profesorji predavali po dogovorjenem urniku v predavalnicah, kjer bo lahko prisotnen del študentov, ki bodo upoštevali varnostno razdaljo in vsa druga preventivna priporočila, del študentov pa bo predavanja lahko spremljal na daljavo preko video povezave," pravijo.

Dodali so, da se lahko študijski proces izvaja tudi na klasičen način."Pri manjših študijskih skupinah in dovolj velikih predavalnicah, kjer je zagotovljena ustrezna varnostna razdalja," so pojasnili."Tudi vaje bodo potekale v manjših skupinah, vse ob upoštevanju varnostnih ukrepov," pravijo. Članice bodo lahko način izvedbe študija, glede na svoje specifike, ustrezno prilagajale.

V kolikor se bodo razmere glede koronavirusa spremenile, bodo temu primerno prilagodili izvajanje študijskega procesa. Smernice za izvedbo študijske dejavnosti sicer od MIZŠ pričakujejo v prihodnjem tednu. "Nato bo rektor izdal ustrezno navodilo," so še dodali.

Preverjali smo tudi, kako bo s študijem za študente Univerze v Mariboru in Univerze na Primorskem, vendar do zdaj še nismo prejeli odgovorov.