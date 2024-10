Novo študijsko leto: ko v predavalnici sedijo študenti z vsega sveta

Začenja se novo študijsko leto in v klopi fakultet in podobnih ustanov bo med drugim sedlo tudi 12 tisoč bruck in brucev. Tistih, ki bodo čez nekaj let krojili svet. Ta pa je v marsičem drugačen, kot je bil. Slovenija je bolj odprta svetu, kar pomeni, da bodo mnogi med njimi nabirali znanje v tujini, tudi v Sloveniji pa bodo študentske klopi gulili skupaj s kolegi z vsega sveta. Kako je to videti, smo lahko videli na Ekonomski fakulteti v Ljubljani, ki je že pozdravila letošnje bruce.