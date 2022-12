Novo v Sloveniji: Dišeče sveče, ki nevtralizirajo vonjave hišnih ljubljenčkov

Hišni ljubljenčki v naš dom prinašajo veselje, igrivost in pestrost, mi pa jih sprejmemo z vsemi prednostmi in tudi njihovimi pomanjkljivostmi. Med najpogostejšimi je oddajanje zanje značilnih vonjav; lahko imajo probleme s kožo ali dlako, nekateri imajo zadah, problematična so včasih lahko ležišča, posebna hrana in stranišča. Čeprav se jih naši čuti po določenem času navadijo, nas lahko omenjene neprijetne vonjave motijo ali nas celo spravljajo v zadrego pred obiski. In ravno tukaj nastopijo novi izdelki LoLoPET – sveče, ki na naraven način nevtralizirajo vonj, osvežijo dom in prinašajo prijetno vzdušje.

Neprijetne vonjave dejansko nevtralizirajo na molekularni ravni, ne samo maskirajo, kot drugi podobni izdelki. Bivanje je tako bolj prijetno, v svoj dom pa lahko brez zadrege povabimo tudi najbolj občutljive goste. Sveče LoLoPET so ustvarjene z ljubeznijo, so elegantne in lepo okrasijo vaš ljubeč dom.