Novo vladno presenečenje za 'neposlušne' uslužbence policije

Pet uslužbencev policije je včeraj po naših informacijah doživelo neprijetno presenečenje, ko so dobili elektronsko sporočilo prvega moža slovenske policije Andreja Juriča. Obvestil jih je, da jih je predlagal v delovno skupino, ki jo bo vlada ustanovila za boj proti ilegalnim migracijam. Nič narobe, če bi izbral ljudi, ki so migracije njihovo delovno področje. Ampak ne, Jurič je spet podlegel navodilom politike in izbral tiste ljudi, ki so očitno moteči za to vlado.

Po naših podatkih je izbral odstavljeno nekdanjo generalno direktorico policije Tatjano Bobnar, razrešenega nekdanjega šefa kriminalistične policije Boštjana Lindava, razrešeno nekdanjo šefico Sektorja za odnose z javnostjoVesno Drole in še dva kriminalista na Nacionalnem preiskovalnem uradu (NPU). Tudi ta načrtno izbrana – Tina Pahorin Marko Košir, ki preiskujeta domnevne nepravilnosti prejšnje Komisije za nadzor obveščevalnih in varnostnih služb ( Knovs) oziroma sume kaznivih dejanj obrambnega ministra Mateja Tonina in državnega sekretarja Žana Mahniča.

To, da je Jurič izbral ravno teh pet ljudi za neko skupino, ki se bo ukvarjala z ilegalnimi migracijami, pove vse. Gre za ljudi, ki so strokovno pokrivali povsem druga področja in z migracijami nimajo zveze, gre za ljudi, ki jih je ta vlada brez razlogov odstavila s položajev, ker so bili za njo moteči. Dva preiskovalca pa sta še vedno moteča, ker preiskujeta domnevna kazniva dejanja vladnih predstavnikov, stranka SDS pa kriminalistko Tino Pahor tudi neprestano napada prek svojih propagandnih medijev in jo diskreditira na družbenih omrežjih. Zdaj se je pa skuša znebiti in jo poslati na migracije. Kadrovska čistka vlade se tako nadaljuje s polno paro, ne izbira sredstev, ko se želi znebiti ljudi. Če ne gre drugače, si pa izmisli, da jih potrebuje v neki delovni skupini, ki jo bo šele ustanovila. Vse pod pretvezo, da jih umakne iz tega okolja, kjer so za njo očitno moteči.

Vse te manevre stranke SDS, ki si podreja slovensko policijo za svoje politične interese in izvaja nezaslišane pritiske na njihovo delo, veselo podpirajo predsedniki koalicijskih strank in ministriZdravko Počivalšek, Matej Tonin in Aleksandra Pivec. Vsi trije tudi sami v predkazenskih postopkih. Pa vendar, če tudi degradirajo preiskovalce NPU, jih kazensko premeščajo in s tem strokovno ponižujejo, bodo preiskave zoper njih še vedno normalno tekle naprej, saj jih usmerja tožilstvo in tožilstvo odloča, kakšen bo epilog predkazenskih postopkov zoper njih. Nad politične pritiske tudi Knovs Komisija za nadzor obveščevalnih in varnostnih služb, ki jo vodi Matjaž Nemec, je včeraj znova opravila nadzor na policiji, tokrat zaradi spornih dopisov, ki jih državni sekretar na notranjem ministrstvu Franc Kangler pošilja direktorju policije in zahteva ukrepanje zoper kriminaliste na NPU. "Pooblaščena skupina Knovs je na sedežu Generalne policijske uprave in NPU preverjala navedbe medijev, da naj bi se državni sekretar na ministrstvu za notranje zadeve Franc Kangler z dopisi obrnil na vodstvo GPU glede konkretne preiskave NPU. Na vpogled smo od GPU dobili tri dokumente, iz enega so jasno razvidna pričakovanja, ki bi lahko izražala namero po vplivu glede konkretne zadeve, ki jo je preiskoval NPU,"je povedal Matjaž Nemec. Čeprav Kangler trdi, da njegove dopise medijem dostavlja NPU, ga je Knovs včeraj postavil na laž, saj njegovih dopisov člani komisije niso dobili na NPU, ker jih tam nimajo. Jurič jih na NPU ni poslal. Zato je Knovs Kanglerjeva pisanja lahko dobil na vpogled samo pri vodstvu policije. Bo pa Knovs v nadaljevanju od policije zahteval vse dopise, ki jih je pisal Franc Kangler.

Obtoženi kaznivih dejanj se po novem za pomoč lahko obračajo tudi na ministra in državnega sekretarja Ker se je vodstvo policije takoj odzvalo na dopis Kanglerja, ki je posredoval za svojega znanca Jožeta Kojca, ki je obtožen zlorabe prostitucije, s katero naj bi zaslužili kar 21 milijonov evrov, se na njega očitno lahko obrnejo tudi vsi drugi obtoženci, ki imajo pripombe na delo kriminalistov Nacionalnega preiskovalnega urada. Lahko pišejo tudi notranjemu ministru Alešu Hojsu, naj posreduje, saj je Kojc pisal tudi njemu in mu potožil, da so preiskovalci NPU kot nekakšni šerifi, ki si vzamejo pravico v svoje roke in zlorabijo represivni aparat za očitno neke svoje ali tuje interese. Minister Hojs in sekretar Kangler sta takoj ukrepala. Jurič prav tako.