Novo vodstvo RTV predvidoma konec julija ali avgusta

"Stranka Levica je tista ki mora do petka, ki prihaja, sporočiti imena ministrov, ki bodo potem imenovani. To je dogovor," je dodal minister Luka Mesec .

Od RTV-ja pa k zakonu z najnižjo, a še vedno zadostno podporo ljudstva. Vlada bi v obliki, kot si jo je zamislil koalicijski trojček, lahko zaživela aprila. "Smo namenoma čakali in si vzeli čas ta teden, ki je pred nami, da dokončno finaliziramo kadrovske rešitve. Morali bodo bodoči in tudi obstoječi ministri opraviti kar nekaj zaslišanj v parlamentu," je povedal predsednik vlade Robert Golob.

"Trenutno vodstvo bo gotovo v naslednjih tednih, dnevih in morda mesecih poskusilo uveljaviti še čim več svojih odločitev. Glede na preteklost predvidevam, da bodo te odločitve iz dneva v dan bolj problematične, bolj sporne in verjetno škodljive za radiotelevizijo," je dejal Milosavljević. Nov, po novem zakonu manj številčni, svet RTV naj bi se prvič sestal predvidoma aprila. Sledi imenovanje uprave, nato direktorjev televizije in radia.

Ni še jasno, kdo bo vodil novo ministrstvo za solidarno prihodnost, lahko pa bi to bil državni sekretar Simon Maljevac. Dobili bomo še ministrstvo za okolje, podnebje in energijo, ministrstvo za izobraževanje pa se bo razdelilo, na ministrstvo za vzgojo in šolstvo ter ministrstvo za visoko šolstvo, znanost in inovacije.

"Rečeno je bilo, da drugo izobraževalno ministrstvo prevzema državni sekretar Darjo Felda, jaz pa prehajam oziroma ostajam na visokošolskem delu, ki po novem vključuje tudi področje inovacij," je dodal minister Igor Papič.

Po zelo verjetni selitvi Bojana Kumra na novo ministrstvo za energijo, gre pričakovati, da bo se bo na vrh infrastruktrunega ministrstva ponovno zavihtela Alenka Bratušek.