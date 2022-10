Novo zaposlitev iščeta skoraj dve tretjini Slovencev

Na eni strani grožnje podjetij z odpovedjo, na drugi strani poln Cankarjev dom iskalcev zaposlitve na kariernem sejmu. "Krizni časi so pred nami, treba je biti previden," pripoveduje eden od udeležencev dogodka.

Po besedah organizatorjev kariernega sejma so v zadnjem mesecu med najbolj iskanimi prostimi delovnimi mesti prodajalci, proizvodni delavci in skladiščniki. Težave s kadrom so v gostinstvu, na zavodu za zaposlovanje opažajo pomanjkanje učiteljev, kronično pa primanjkuje tudi tehničnega kadra.

"Smo v času rekordno nizke brezposelnosti, takih številk še nismo beležili v samostojni Sloveniji. Na eni strani je videti, da ljudje nove službe ne potrebujejo, na drugi strani se delodajalci soočajo s precejšnimi izzivi pri pridobitvi novih kandidatov," je na sejmu dejala Nika Rakonjac, vodja marketinga na MojeDelo.com.

Še z večjimi izzivi se soočajo najbolj sveži iskalci zaposlitve. Kot pravijo, je na različnih portalih več kot štiri tisoč prostih delovnih mest, to pa niso tiste službe, ki bi jih želeli.

Trenutno stanje je komentiral tudi Simon Trussevich, predsednik dijaške organizacije Slovenije: "Primanjkuje strokovnih zaposlitev, veliko je različnih možnosti, vprašanje pa je, koliko je pravih možnosti, ki si jih mladi želimo."

In kaj je pomembno novim iskalcem zaposlitve? Na kariernem sejmu pravijo, da bolj stavijo na dobre odnose kot boljšo plačo.

Idealen čas za iskanje nove službe, veliki izzivi za delodajalce, a ne za dolgo. Časi so turbulentni, brezposelnost pa bi se lahko v prihodnjih mesecih povečala.

Na zavodu za zaposlovanje pravijo, da energetska draginja namreč predstavlja grožnjo trgu dela.