Novo zavetišče za brezdomne osebe v Kopru

"Žal živimo v časih in družbi, ki hitro kaznuje vsako napako in izključuje, ob tem pa ljudem ponuja premalo drugih priložnosti. Vsak izmed nas lahko na svoji življenjski poti naleti na previsoko oviro in potrebuje oporo skupnosti in naloga vsake skupnosti je, da mu priskoči na pomoč in vsaj začasno omili pretežke življenjske pogoje," je dejal Bržan.

Vrčon Komelova pa je poudarila, da je biti nekje doma temeljna potreba vsakega človeka. Izpostavila je tudi, da je zavetišče pomembna pridobitev za delovanje na področju brezdomstva.

V okviru 24-urnega delovanja bo zavetišče zagotavljalo začasno nastanitev, prenočitev, tople obroke, informiranje in individualno obravnavo brezdomnih oseb. Poleg tega so uporabnikom na voljo tudi različne aktivnosti v okviru dnevnega centra.

Objekt je razdeljen na prostore za potrebe uporabnikov dnevnega centra in njihove nastanitve ter skladiščni prostor za razdeljevanje materialne pomoči. Čeprav med uporabniki prevladujejo moški, so v zavetišču dobrodošle tudi ženske, za katere so uredili ločene sobe in sanitarije, so še poudarili na občini.

V okviru 24-urnega delovanja bo zavetišče zagotavljalo začasno nastanitev, prenočitev, tople obroke, informiranje in individualno obravnavo brezdomnih oseb. Poleg tega so uporabnikom na voljo tudi različne aktivnosti v okviru dnevnega centra.

Naložba je vredna 261.000 evrov, zavetišče za brezdomne osebe pa trenutno vodi Območno združenje Rdečega križa Koper.