Novo zdravilo proti covidu: 'To novost je treba zagrabiti z vso močjo'

Infektolog Janez Tomažič je novo zdravilo v obliki tablet predpisal že desetim bolnikom s covidom in nihče od njih ni potreboval zdravljenja v bolnišnici. "To je novost, ki jo je treba zagrabiti z vso močjo," poudarja. Na to so čakali tudi v domovih za starejše. Kljub temu, da prihaja zima in sezona virusov, si stanovalci tam želijo čim bolj normalnega življenja, druženja s svojci, praznovanja rojstnih dni v družbi. Zato so zdravilo paxlovid v domovih že začeli uporabljati. "Informacije o zdravilu so prejeli praktično vsi, že dva tedna nazaj, takoj ko je prišla informacija, da bo zdravilo v lekarnah," pravi Tanja Petkovič , vodja službe za dolgotrajno oskrbo na zdravstvenem ministrstvu.

Ni pa to zdravilo za kar vse. Namenjeno je ravno starejšim od 60 let in bolnikom s hujšim potekom bolezni. Ga pa zato morajo zdravniki dobro poznati in biti pri predpisovanju previdni. Paxlovid namreč ni združljiv z jemanjem nekaterih drugih zdravil. Je pa, po besedah infektologa, zelo varno zdravilo in za skoraj 90 odstotkov zmanjša potrebo po hospitalizaciji. "In še v večjem deležu smrtnost," pravi.

Najbolj učinkovito pa je, če bolnik zdravilo prejme v prvih petih dneh okužbe. Zato je največji izziv logistika, pomembno je namreč, da je zdravilo na voljo na vseh lekarniških policah v Sloveniji. "Pomeni, da se mora oseba testirati, priti do zdravnika in vemo, kako je to včasih težko. Ko gre v lekarno, zdravilo dobi. Prej dobi zdravilo, bolj je učinkovito," poudarja infektolog.

Covid je še vedno hujša in nevarnejša bolezen od gripe, opozarja Tomažič, a tokrat imamo dobra orožja. To sta cepivo in zdravilo. "Kar se tiče hospitalizacij in smrtnosti, se približujemo gripi. To, kar imamo na voljo, je treba uporabiti," je odločen infektolog.

Na NIJZ je v začetku septembra prišlo prvih 1008 terapevtskih odmerkov tega zdravila, do zdaj pa jih je v Slovenijo prispelo nekaj več kot 6000.