Novo zdravilo za hujšanje, ki bi lahko preseglo učinke Ozempica

V kliničnem preskušanju zdravila Retatrutid podjetja Eli Lily je sodelovalo več kot 1000 odraslih s sladkorno boleznijo tipa 2. In rezlutati so pokazali, da so bolniki, ki so prejemali večje odmerke, v 80 tednih izgubili povprečno od 20 do 21 kilograma.

"To so zdravila, ki so bila razvita za sladkorno bolezen tipa 2. So zdravila, ki lahko obrnejo potek bolezni, človeka ozdravijo in ga spravijo v remisijo. In tukaj je resnična teža teh zdravil," poudarja Tadej Battelino iz Kliničnega oddelka za endokrinologijo, diabetes in presnovne bolezni UKC Ljubljana. Izguba telesne teže je, dodaja, ob tem stranski učinek.

Medtem ko so bolniki, ki so prejemali najvišji odmerek zdravila Ozempic, v tem času izgubili približno devet kilogramov.

"Manjši vnos energije, ker je manjša potreba manj 'šuma hrane', manj apetita," pa pravi Marko Gričar, specialist kardiologije in interene medicine iz Zdravstvenega centra Lorena. Bolniki, opisuje, lahko gredo "mimo sladice, mimo hladilnika, nimajo težav s slabostjo in sladkorjem". "Poveča se tudi poraba energije in na ta načun dobimo večja znižanja telesne mase in smo bolj uspešni pri zdravljenju debelosti."

Zdravilo sicer še nima odobritve za uporabo – včeraj so bili objavljeni rezultati tretje faze kliničnega preizkušanja. Podjetje Eli Lily namerava za odobritev pri ameriški Upravi za hrano in zdravila (FDA) zaprositi v začetku leta 2027.

Po besedah Gričarja, od tega zdravila veliko pričakujejo. "Retatrutid je zdaj že drugo zdravilo podjetja Eli Lily iz Amerike." Daje se enkrat tedensko z injekcijo.

In ker še ni registrirano na trgu, se ga v prodaji ne da dobiti. Cveti pa lahko črni trg, ki pa ga zdravniki močno odsvetujejo. "Tukaj imate več opcij: da je to ponaredek resnične prave molekule, a kdo ve, kakšna je čistost, koncentracija, cela formulacija. Druga možnost je, da je to nek ponaredek, ki sploh ni ustrezen, nekaj čisto drugega," opozarja Gričar. Uporabo takšnih 'zdravil' odsvetuje tudi Battelino: "Črni trg je nekaj, kar bi moralo biti bistveno bolj nadzarovano in regulirano."

Oba zdravnika pa še zaključujeta, da to zdravilo, ko bo registrirano, ne bo zadostovalo, če ne bomo spremenili tudi življenskega sloga.