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Novo zdravilo za hujšanje, ki bi lahko preseglo učinke Ozempica

Ljubljana, 29. 10. 2026 19.39 pred 1 uro 2 min branja 13

Avtor:
Barbara Bašić Svet
Debelost

Zdravilo Retatrutid, ameriškega farmacevtskega velikana Eli Lilly, je v klinični raziskavi pokazal obetavne rezultate. Bolniki so v 80 tednih izgubili v povprečju tudi več kot 20 kilogramov. Zdravilo še nima dovoljenja za uporabo, sicer pa deluje podobno kot drugi dve že regestrirani zdravili za zdravljenje debelosti.

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V kliničnem preskušanju zdravila Retatrutid podjetja Eli Lily je sodelovalo več kot 1000 odraslih s sladkorno boleznijo tipa 2. In rezlutati so pokazali, da so bolniki, ki so prejemali večje odmerke, v 80 tednih izgubili povprečno od 20 do 21 kilograma.

"To so zdravila, ki so bila razvita za sladkorno bolezen tipa 2. So zdravila, ki lahko obrnejo potek bolezni, človeka ozdravijo in ga spravijo v remisijo. In tukaj je resnična teža teh zdravil," poudarja Tadej Battelino iz Kliničnega oddelka za endokrinologijo, diabetes in presnovne bolezni UKC Ljubljana. Izguba telesne teže je, dodaja, ob tem stranski učinek.

Medtem ko so bolniki, ki so prejemali najvišji odmerek zdravila Ozempic, v tem času izgubili približno devet kilogramov.

"Manjši vnos energije, ker je manjša potreba manj 'šuma hrane', manj apetita," pa pravi Marko Gričar, specialist kardiologije in interene medicine iz Zdravstvenega centra Lorena. Bolniki, opisuje, lahko gredo "mimo sladice, mimo hladilnika, nimajo težav s slabostjo in sladkorjem". "Poveča se tudi poraba energije in na ta načun dobimo večja znižanja telesne mase in smo bolj uspešni pri zdravljenju debelosti."

Zdravilo sicer še nima odobritve za uporabo – včeraj so bili objavljeni rezultati tretje faze kliničnega preizkušanja. Podjetje Eli Lily namerava za odobritev pri ameriški Upravi za hrano in zdravila (FDA) zaprositi v začetku leta 2027.

Po besedah Gričarja, od tega zdravila veliko pričakujejo. "Retatrutid je zdaj že drugo zdravilo podjetja Eli Lily iz Amerike." Daje se enkrat tedensko z injekcijo.

In ker še ni registrirano na trgu, se ga v prodaji ne da dobiti. Cveti pa lahko črni trg, ki pa ga zdravniki močno odsvetujejo. "Tukaj imate več opcij: da je to ponaredek resnične prave molekule, a kdo ve, kakšna je čistost, koncentracija, cela formulacija. Druga možnost je, da je to nek ponaredek, ki sploh ni ustrezen, nekaj čisto drugega," opozarja Gričar. Uporabo takšnih 'zdravil' odsvetuje tudi Battelino: "Črni trg je nekaj, kar bi moralo biti bistveno bolj nadzarovano in regulirano."

Oba zdravnika pa še zaključujeta, da to zdravilo, ko bo registrirano, ne bo zadostovalo, če ne bomo spremenili tudi življenskega sloga.

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hujšanje zdravilo Retatrutid Ozempic

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KOMENTARJI13

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Letnik 1964
29. 10. 2026 20.37
80 tednov, to je več kot leto, če so prav preppisali-prevedli, to ni nek rezultat, to lahko dosežemo brez injekcij...
Odgovori
+1
1 0
HardKore
29. 10. 2026 20.31
Kramp in lopata... hujšanje zagotovljeno
Odgovori
+4
4 0
Letnik 1964
29. 10. 2026 20.33
👍
Odgovori
+3
3 0
Pedro Lopez
29. 10. 2026 20.26
Za to, da boste shujšali in treba manj žret, bolj zdravo predvsem in uravnoteženo in gibat. Napaks je tudi, če se premalo je, eni grejo iz ekstrema v ekstrem, to je nevzdržno in pridemo do jo-jo efekta. Veliko ljudi tudi misli, da bodo shujšali, če se ostedotočijo na kardio, ampak s tem se telo spravlja v prevelik stres in je več škode, kot koristi. Precej bolj pametno je izvajati treninge za moč v kombinaciji z zmernim kardio oz hojo. To, ne pa tableti. Tableti so za lenobe.
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+4
4 0
progresivnidaveknastanovanja
29. 10. 2026 20.15
80 tednov za 20kg??? Ce gledamo z vidika hujsanja je to porazen rezultat. Naj si pogledajo mal te oddaje ko mocnejse osebe hujsajo.
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+2
2 0
Pedro Lopez
29. 10. 2026 20.20
Ja in potem jo-jo efekt.
Odgovori
+1
1 0
Martinović
29. 10. 2026 20.13
Vprašanje je ali je prav, da ZZZS plačuje stroške Ozempica in podobnih zdravil za zdravnike, njihove prijatelje in medicinske sestre, ki ji zdravniki predpisujejo, ker bi pač ljudje želeli izgubiti oar kilogramov. Po zanesljivih podatkih vem, da so stopnje rasti teh receptov eksponentne stroški ZZZS pa letijo v nebo.
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+1
1 0
Borec21
29. 10. 2026 20.08
Manjžri je zdravilo
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+1
2 1
Apostol1
29. 10. 2026 20.06
Zdravo jesti , pa 8 km s psom na dan , pa gredo kile stran. P.S. Lahko tudi brez psa.
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+1
2 1
InFlames123
29. 10. 2026 19.53
Eli Lilly je naredila zdravilo Zyprexa po katerem se ljudje zredijo tudi 30kg po več mesecih.
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+3
3 0
rok1211
29. 10. 2026 19.50
Super, še eno zdravilo za srečo pa smo rešeni.
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+2
2 0
Pedro Lopez
29. 10. 2026 20.27
Zakaj pa si nesrečen?
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0 0
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