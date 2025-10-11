34 darovalcev podarilo 115 organov, na čakalnem seznamu 241 bolnikov

Danes zaznamujemo evropski dan darovanja organov, tkiv in celic, ki je namenjen ozaveščanju o pomenu posmrtnega darovanja za namen zdravljenja bolnikov in zahvali darovalcem in njihovim svojcem. Tudi letos v Zavodu RS za presaditev organov in tkiv Slovenija transplant spodbujajo razmislek, pogovor in formalno opredelitev o darovanju organov. V Sloveniji primanjkuje tudi darovalcev spolnih celic.

Direktor zavoda Slovenija-transplant Andrej Gadžijev je v petek dejal, da letos v ospredje ob darovalcih postavljajo tudi njihove svojce. "Ne puščajte svojcev v negotovosti, pomagajte jim in se o temi darovanja po smrti pogovarjajte z njimi. Naj poznajo vaše stališče, vaše želje in poglede na naš sistem. Naredite jim najtežji trenutek v njihovem življenju vsaj malo lažji, opredelite se in se pogovarjajte o odločitvi s svojimi bližnjimi," je pozval.

Kako v register?

V Sloveniji se lahko vsak opredeli za ali proti darovanju z vpisov v nacionalni register preko portala eUprava ali osebno pri pooblaščenih organizacijah. Več informacij je objavljenih na spletni strani zavoda Slovenija transplant, ki sicer z razpisom trenutno išče novega direktorja, prijave zbirajo do 24. oktobra. Ob opredelitvi je pogovor s svojci o darovanju le informativne narave, torej jih le seznanijo z željo umrlega. A večina oseb v register ni vpisana, zato ob smrti o darovanju koordinator iz zavoda povpraša svojce. Stopnja privolitve svojcev za darovanje v letošnjem letu je okoli 75 odstotkov.

Strokovna sodelavka zavoda Jana Šimenc pa je dodala, da je trikrat večja verjetnost, da bomo sami potrebovali zdravljenje, kot da bomo umrli na način, da bomo lahko darovali organe. Mama umrlega 14-letnega darovalca Polona Franko pa je povedala, da je opredelitev o darovanju v času življenja za svojce razbremenilna. "Sama čutim, da z opredelitvijo omogočite svojim bližnjim, da se jim morda nekoč ne bo treba odločati o nepredstavljivem, pač pa le slediti vaši želji," je povedala. Primanjkuje tudi spolnih celic Kljub medijskemu ozaveščanju darovalk in darovalcev spolnih celic še vedno primanjkuje, zato so čakalne dobe za te postopke tako dolge, da se nekateri pari raje odločijo za zdravljenje v tujini, je zapisano na spletnih straneh UKC Maribor. "Parom, ki so upravičeni do postopkov z darovano jajčno celico ali darovanim semenom, lahko pomagamo le, če nam nesebični darovalci podarijo spolne celice. Darovanje je anonimno, podatkov, ki bi omogočili identifikacijo, pa ne smemo razkriti ne prejemnikom ne darovalcem spolnih celic. Darovalci ne morejo pričakovati materialnega povračila za darovanje spolnih celic, povrnejo se jim le stroški, ki so jih imeli pri izvedbi tega altruističnega dejanja," pojasnjujejo.

34 darovalcev podarilo 115 organov