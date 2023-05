Novogoričane čakajo višje položnice za komunalo

Mestni svetniki so sicer v razpravi menili, da je povišanje previsoko, vendar jim je direktor družbe Komunala Nova Gorica Darko Ličen pojasnil, da je zaradi vseh povišanj cen, ki jih zaračunavajo podjetju, dvig cen nujen. Za natančen izračun novih cen so zato pripravili kar dva ločena elaborata - za dejavnost obdelave določenih vrst komunalnih odpadkov in odlaganja ostankov predelave in odstranjevanja komunalnih odpadkov, drugi elaborat pa se nanaša na zbiranje komunalnih odpadkov.

Cene se bodo tako tako na osebo povečale za 1,39 evra, saj družinam zaračunajo storitev po številu družinskih članov v gospodinjstvu.

V lanskem letu so v okviru gospodarske javne službe zbrali 19.324 ton komunalnih odpadkov. Glede na leto 2021 je bila zbrana količina odpadkov nekoliko manjša, po Ličnovih besedah pa razveseljuje predvsem dejstvo, da se povečuje odstotek ustrezno ločenih odloženih odpadkov ter zmanjšuje količina mešanih komunalnih odpadkov.

V elaboratu so upoštevali povišanje cen storitev, ki jih Komunali Nova Gorica za obdelavo in odlaganje odpadkov zaračunava družba Kostak. "Ključni razlogi za dvig cene v letu 2023 glede na obračunske stroške leta 2022 so povišani stroški za pogonska goriva, stroški za rezervne dele, stroški nabave osnovnih sredstev, smetarskih vozil, povišane cene električne energije," je povedal Ličen.

Svetnica Tina Krog (Lista Goriška.si) pa je v razpravi vprašala, ali se bo ob višjih cenah povečala tudi kvaliteta storitev. Novogoriški svetniki so ob koncu predlog povišanja cen potrdili z 18 glasovi za in štirimi proti.

Po današnji odločitvi mestnega sveta je brez sedeža v mestnem svetu ostala državna sekretarka Vesna Humar. Zaradi nezdružljivosti funkcij je podala odstop, ki so ga mestni svetniki tudi sprejeli. Prav tako so danes svetniki potrdili predlog za imenovanje direktorice Zdravstvenega doma Osnovno varstvo Nova Gorica. Svoj tretji mandat bo tako dobila sedanja direktorica Petra Kokoravec.