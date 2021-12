Novogoričanka Ajda Miška z božičnimi piškoti vsako leto obdari starejše

Božič je čas za družino in druženje, žal pa prazniki niso veseli za vse. Osamljenost je v prazničnih dneh lahko veliko breme, zato je prav, da v tem času pomislimo tudi na ljudi, predvsem starejše, ki živijo sami. Novogoričanka Ajda Miška se je pred sedmimi leti odločila, da z njimi podeli svoje veselje do peke piškotov. Z božičnimi piškoti vsako leto obdari starejše, pri peki pa ji pomaga vse več ljudi. Sprva so bili to le prijatelji, zdaj pa že gospodinje in družine z vse Goriške.