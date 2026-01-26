Naslovnica
Voyo.si
Slovenija

Novogoriška občina bi ohranila zavod GO2025, ki bi letno stal milijon evrov

Nova Gorica, 26. 01. 2026 19.50 pred 20 dnevi 1 min branja 8

Avtor:
Mateja Poljšak Čuk
Zavod GO2025

Več kot 300 milijonov evrov naj bi bila cena, ki smo jo – skupaj z Italijani – plačali za projekt Evropske prestolnice kulture. Izračun stroškov sicer še ni dokončen, vključuje pa tudi prenovo železniške postaje, Rafutskega parka in amfiteater. Prah pa zdaj dvigujejo informacije, da želi novogoriška občina ohraniti zavod GO2025 še vsaj do leta 2030, zanj naj bi vsako leto namenila milijon evrov.

Evropska prestolnica kulture stroški občina Nova Gorica zavod
Smuuki
03. 02. 2026 11.35
Že danes vedo da izviseli svobodnjaki dan po volitvah nimajo kam. Ohranili bi zavod da preživijo.
Odgovori
+1
1 0
natas999
27. 01. 2026 11.24
ja sevede,kaj imam jest od tega???
Odgovori
+2
2 0
Smuuki
27. 01. 2026 18.17
Stroške in višje davke imaš ti od tega če tvoj denar neracionalno trošijo
Odgovori
+2
2 0
Bflat
27. 01. 2026 10.07
Pa dobro a ste zmešani ali kaj?
Odgovori
+2
2 0
Majzelj
27. 01. 2026 10.01
A za Arčona???
Odgovori
+2
2 0
Andrej Lon?ar3
26. 01. 2026 21.57
Enim diši dobro plačana služba brez dela...
Odgovori
+7
7 0
Mihael12
26. 01. 2026 21.16
Za dolgotrajno oskrbo pljačkate ves narod, za take zadeve se pa vedno najde denar. Je pač potrebno zrihtati volugharjem dobro plačane službe, kjer ni treba delat.
Odgovori
+6
6 0
Smuuki
26. 01. 2026 20.26
Marsikaj bi. Je to tudi upravičeno? Si to lahko privoščimo? Kakšne koristi so od obstoja? Kaj izgubimo če tega ni več? Teh pojasnil ni
Odgovori
+3
4 1
bibaleze
