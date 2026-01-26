Novogoriška občina bi ohranila zavod GO2025, ki bi letno stal milijon evrov

Več kot 300 milijonov evrov naj bi bila cena, ki smo jo – skupaj z Italijani – plačali za projekt Evropske prestolnice kulture. Izračun stroškov sicer še ni dokončen, vključuje pa tudi prenovo železniške postaje, Rafutskega parka in amfiteater. Prah pa zdaj dvigujejo informacije, da želi novogoriška občina ohraniti zavod GO2025 še vsaj do leta 2030, zanj naj bi vsako leto namenila milijon evrov.