Novogoriški Beverly Hills z eksotičnimi rastlinskimi vrstami znova odprl vrata

V bližini Nove Gorice so za javnost odprli prenovljeni Rafutski park, v katerem so že pred več kot 100 leti načrtno začeli saditi eksotična drevesa. Nekateri zelo posebni in redki primerki so se ohranili do danes, park so v celoti očistili, prenovili in mu dodali urbano opremo. Na obnovo čaka tudi tamkajšnja vila, zgrajena v neoislamističnem slogu, ki že več let propada.