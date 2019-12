Novogoriški Božički zopet zajahali motorje za dober namen

Božički so prvič pustili jelene in sani doma pred 13 leti in jih zamenjali za motorje. Danes so se zapeljali mimo vrtcev v Prvačini, Vogrskem, Bukovici, Biljah, Šempetru, Novi Gorici in Solkanu ter se ustavili še v Mercatorjevem centru v Kromberku. Vožnjo so zaključili v Splošni bolnišnici Franca Derganca v Šempetru pri Novi Gorici, kjer so jih navdušeno pričakali otroci, so sporočili novogoriški motoristi.