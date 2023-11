Novogoriški kriminalist obračunal s skupino otrok, Policija uvedla postopek

Na posnetku, ki smo ga pridobili v uredništvo, naj bi se novogoriški kriminalist (ime hranimo v uredništvu) in ženska, ki je bila z njim, znesla nad večjim številom otrok. Osebe na videu smo zaradi varovanja identitete mladoletnih oseb zakrili. Na posnetku je videti, kako skupina dečkov s kolesi stoji na kolesarski stezi, ki povezuje Novo Gorico s Šempetrom pri Gorici, moški in ženska pa kričita na otroke, ki sicer z njima govorijo v italijanskem, slovenskem in angleškem jeziku.

Najprej več dečkov moškemu na posnetku v angleščini zavpije, naj se pomiri, nato pa se oglasi ženska, ki jezno reče: "Pojdite naprej, v Italijo ali v čefurijo." Dečki na kolesih medtem še vedno skušajo pomiriti situacijo, moški pa enemu od dečkov grozi: "Pojdi naprej, sicer te bom razbil."

Ženska medtem enemu od dečkov reče: "Kaj je mulo? Kaj te strgam?" Na pozive, naj se pomiri in naj ne kriči, pa še glasneje zavpije, da naj ji ne govori tega in naj gre v "pič** mat*****". "Tu je Slovenija," ponavlja ženska, moški pa jim narekuje, naj se vrnejo v Italijo.

Skupina fantov skuša situacijo še večkrat pomiriti, pravijo, da se ne želijo prepirati. Ženski, ki jih zmerja s "čefurji" in drugimi zmerljivkami, se nato približa tudi moški, ki je sicer v ozadju besedno obračunaval z enim od dečkov. "Kaj si glasen? Poglej se, kakšen si," reče fantu in se mu grozeče približa, nato pa deček dvigne roko v obrabo in moškega opozori, naj se ga ne dotika. A moški mu vseeno zagrozi, da ga bo udaril, nato pa ga močno prime za zapestje in se začne z njim prerivati.

Moški pozneje opazi tudi kamero, ki snema celotno dogajanje. "Kaj boš snemal? Veš, kaj ti povem? Snemaj svojo mamo doma," reče, videti je, kot da se preriva tudi z lastnikom telefona. Nato moški znova sede na kolo, z žensko se odpeljeta po kolesarski stezi.

Posnetek je sicer uporabnik družbenega omrežja ob objavi pospremil tudi z italijanskimi nacionalističnimi besedami.

Policija uvedla notranjevarnostni postopek

Po naših vprašanjih je Policijska uprava Nova Gorica reagirala. Zagotovili so, da bodo opravili dodatno zbiranje obvestil in izvedli tudi druge ukrepe, na podlagi katerih bodo ugotovili vse okoliščine navedenega dogodka. Potrdili pa so še, da bodo uvedli tudi notranjevarnostni postopek. Kot so dejali, o dogodku s področja javnega reda in miru, ki se je minuli vikend zgodil na kolesarski stezi med Šempetrom pri Gorici in Novo Gorico, sicer predhodno niso bili obveščeni.

"Uslužbenci Policije smo se na podlagi določil Zakona o organiziranosti in delu v Policiji, Pravil Policije in Kodeksa policijske etike dolžni vzdržati ravnanj, ki bi lahko glede na naravo našega dela imela za posledice škodo ugledu Policije ali celo kršitev pozitivne zakonodaje," so ob tem poudarili. Dodali so še, da je vsak uslužbenec Policije dolžan z lastnim ravnanjem zagotavljati osebno in organizacijsko integriteto.