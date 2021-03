Novogoriški mejni prehod na Erjavčevi in Predel občasno zaprta

Iz Mestne občine Nova Gorica so sporočili, da bodo na Škabrijelovi ulici v Gorici, ki se po mejnem prehodu nadaljuje z novogoriške Erjavčeve ulice, z deli izboljšali kanalizacijski sistem in odvodnjavanje padavinskih vod v tem delu mesta. V času zapore bodo do domov oziroma poslovnih prostorov v Škabrijelovi ulici lahko dostopali le stanovalci oziroma zaposleni. Obvoz bo na slovenski strani urejen preko nekdanjega maloobmejnega prehoda Solkan.