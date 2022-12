Novogoriški policist objavil posnetek streljanja, zoper njega uvedli postopek

Gre sicer za policista, ki je na svojem Twitter profilu pogosto izražal svoja sporna stališča, ki so bila večinoma usmerjena proti vladi Janeza Janše.

Zoper njega uvedli notranje varnostni postopek

Z vprašanji, kako komentirajo takšno dejanje, smo se obrnili na PU Nova Gorica, od koder so sporočili, da so se uslužbenci Policije na podlagi določil Zakona o organiziranosti in delu v Policiji, Pravil policije in Kodeksa policijske etike, dolžni vzdržati ravnanj, ki bi lahko glede na naravo njihovega dela imela za posledice škodo ugledu Policije ali celo kršitev pozitivne zakonodaje. Zato je vsak uslužbenec Policije dolžan z lastnim ravnanjem zagotavljati osebno in organizacijsko integriteto.

"Ocenjujemo, da sporno oz. nedopustno ravnanje policista PU Nova Gorica lahko predstavlja kršitev zgoraj navedenih določil oz. glede uporabe strelnega orožja na posnetku lahko celo kršitev druge pozitivne zakonodaje," so zapisali.

Glede na navedeno so zoper njega uvedli notranje varnostni postopek, katerega ugotovitve bodo v nadaljevanju podlaga za morebiten delovno pravni ali drugi ukrep.

Policisti sicer zaradi svoje funkcije ne smejo biti člani političnih strank.