Novogoriški policisti na osmih opozorilnih točkah

Na območju PU Nova Gorica med vikendom poteka preventivna akcija Hitrost in posledice v prometnih nesrečah, v sklopu katere policisti in motoristi udeležencem v prometu delijo predvsem preventivne nasvete za večjo varnost. Med najpogostejše vzroke prometnih nesreč z najhujšimi posledicami sicer še vedno sodi neprilagojena hitrost.

Novogoriški policisti ta konec tedna v sklopu akcije Hitrost in posledice v prometnih nesrečah izvajajo preventivne aktivnosti. Te potekajo danes in jutri med 9. in 11. uro na osmih tako imenovanih opozorilnih točkah, ki so simbolično postavljene na postajališčih in izogibališčih ob glavni cesti od Nove Gorice proti Tolminu oziroma Bovcu ter ob glavni cesti med Idrijo in Tolminom. Letošnji pobudnik in organizator omenjenih preventivnih aktivnosti je Policijska uprava (PU) Nova Gorica, ki akcijo izvaja skupaj s soorganizatorji oziroma občinskimi Sveti za preventivo in vzgojo v cestnem prometu (SPVCP Mestne občine Nova Gorica, SPVCP Tolmin, SPVCP Cerkno in SPVCP Idrija) ter predstavniki oziroma člani različnih moto klubov na Severnem Primorskem. V spodnji galeriji si lahko ogledate današnje fotografije opozorilnih točk v okviru preventivne akcije na Tolminskem (Volarska ravnina) in na Soški cesti izven Solkana. V nadaljevanju pa so arhivski posnetki motoristov na Severnem Primorskem:

Namen in cilj akcije je osveščanje voznikov motornih vozil in ostalih udeležencev o nevarnostih prekoračitve najvišje dovoljene hitrosti oziroma neprilagojene hitrosti v cestnem prometu, o posledicah prometnih nesreč, ki jim botruje previsoka hitrost, in glede problematike prometnih nesreč z udeležbo voznikov motornih koles. Datum preventivnih aktivnosti ni naključen, saj v prihajajočih mesecih policisti najpogosteje obravnavajo prometne nesreče, pri katerih med primarnimi vzroki izstopa neprilagojena hitrost vožnje voznikov motornih vozil, zlasti ko govorimo o prometnih nesrečah z najtežjimi posledicami, ob tem opozarjajo novogoriški policisti. "Glede na povečano število voznikov motornih koles je v tem času za zmanjševanje posledic prometnih nesreč treba upoštevati tudi prisotnost motoristov v cestnem prometu. Nekateri vozniki hitrosti in načina vožnje še vedno ne prilagodijo svojim sposobnostim za vožnjo, lastnostim in stanju ceste ter preglednosti na njej, gostoti in drugim značilnostim prometa, vremenskim razmeram ter značilnostim vozila in tovora," poudarjajo.

Na območju Policijske uprave (PU) Nova Gorica ta vikend med 9.00 in 11.00 potekajo aktivnosti v sklopu preventivne akcije Hitrost in posledice v prometnih nesrečah. Letošnji pobudnik in organizator preventivnih aktivnosti je PU Nova Gorica, ki akcijo glede problematike hitrosti v cestnem prometu pripravlja skupaj s soorganizatorji. Kot so še sporočili novogoriški policisti, aktivnosti potekajo v skladu z veljavnimi vladnimi odloki in priporočili Nacionalnega inštituta za javno zdravje (NIJZ) z namenom preprečevanja okužb s SARS-CoV-2 ter zajezitvijo in obvladovanjem nalezljive bolezni covid-19.

Za večjo varnost je pomembna tudi dosledna uporaba varnostnih pasov – tako voznikov kot tudi vseh sopotnikov v vozilu, zlasti je treba izpostaviti sopotnike na zadnjih sedežih. Uporaba varnostnih pasov je obvezna tako na daljših razdaljah kot tudi pri mestni vožnji. Kot sekundarni vzrok prometnih nesreč pa je še vedno pri voznikih pogosto prisoten tudi alkohol. Prometni policisti in policisti območnih policijskih postaj (PPP Nova Gorica, PP Nova Gorica, PP Tolmin, PP Idrija in PP Bovec) na opozorilnih točkah zainteresirane obiskovalce tako seznanjajo s postopki Policije v prometu, jim predstavljajo tehnično opremo za nadzor cestnega prometa, lahko si ogledajo službeno vozilo z videonadzornim sistemom za nadzor prometa, službeno motorno kolo prometnih policistov ter ostalo opremo za reševanje prometnih nesreč. Policisti na omenjenih opozorilnih točkah delijo tudi različen preventivni material, odgovarjajo na različna vprašanja in podobno. Predstavniki občinskih SSPVCP in člani oziroma motoristi moto klubov na Severnem Primorskem pa imajo na teh točkah ob motornih kolesih postavljene oziroma obešene manjše panoje (velikosti 50 x 100 centimetrov) z napisi s preventivno vsebino (na primer Motoristi pozor, Spoštuj omejitev hitrosti, Nevaren cestni odsek, Hitrost ubija, Vozi počasi ...), ki se vsebinsko nanašajo na preventivno akcijo. Lokacije opozorilnih točk:

1. glavna cesta II. reda št. 103 – izven naselja Solkan (pri jezu elektrarne Solkan v smeri Kanala);

2. glavna cesta II. reda št. 103 – izven Doblarja (na makadamskem izogibališču v smeri Ušnika);

3. glavna cesta II. reda št. 103 – izven naselja Čiginj (v smeri Volč in Tolmina);

4. glavna cesta II. reda št. 102 – izven naselja Volarje ( Volarska ravnina ) pri mostu čez Sočo v smeri Kobarida;

5. glavna cesta II reda št. 102 – pred mostom za potok Kozarska grapa v bližini križišča za Zakojco in Bukovo v smeri Tolmina;

6. glavna cesta II reda št. 102 – izven naselja Spodnja Idrija na asfaltnem izogibališču proti Tolminu;

7. glavna cesta II reda št. 102 – pred križiščem za Idrijsko Belo; izven naselja na asfaltnem izogibališču proti Idriji;

8. regionalna cesta I. reda št. 203 – izven naselja Kobarid proti kraju Trnovo ob Soči, na izogibališču v smeri Bovca. "Policisti PU Nova Gorica skupaj s soorganizatorji želimo v sklopu tovrstnih preventivnih dejavnosti vse udeležence v cestnem prometu spodbuditi k spoštovanju cestnoprometnih predpisov, predvsem da bi vožnjo prilagodili svojim sposobnostim, razmeram na cesti in da vozijo s prilagojeno hitrostjo. Prometna kultura je del splošne človekove kulture, ki jo oblikujemo v dolgotrajnem procesu, ki se prične že v mladosti. Zato bodimo zgled najmlajšim in prispevajmo k večji varnosti vseh nas in svojih otrok," še pozivajo.

icon-expand Letak PU Nova Gorica s preventivnimi nasveti za večjo varnost motoristov. FOTO: PU Nova Gorica

Na območju PU Nova Gorica so v letu 2020 obravnavali 784 (v letu 2019 941) prometnih nesreč. V letu 2020 so umrle 3 (13) osebe, huje telesno poškodovanih je bilo 38 (57) oseb, lažje telesno poškodovanih pa 220 (297) oseb. Od udeleženih v prometnih nesrečah s primarnim vzrokom hitrost je bilo lani 16 (leta 2019 16) oseb huje, 61 (83) oseb pa lažje telesno poškodovanih. Policisti so v prvih štirih mesecih 2021 na Severnem Primorskem zaradi neprilagojene hitrosti obravnavali 42 (v letu 2020 51) prometnih nesreč, za posledicami prometnih nesreč so 3 (v 2020 1) osebe umrle, 13 (7) je bilo hudo poškodovanih, 37 (67) oseb pa lažje telesno poškodovanih.